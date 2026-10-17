Claire Andrieu, Julie Le Gac, Fabien Lostec (dir.), Les Femmes et la Libération

La Libération constitue un moment charnière pour les femmes en France. Elles obtiennent le droit de vote, participent à la vie politique et contribuent à la reconstruction du pays après s’être engagées dans la guerre, que ce soit dans la Résistance ou, parfois, dans la collaboration.

Mais cette période les a-t-elle vraiment libérées, elles ? Comment leur vie a-t-elle été changée par les événements ? Alors que la représentation politique féminine est restée faible, que les inégalités salariales ont persisté et que les normes de genre sont demeurées fortes, quelles furent les marges de manoeuvre des femmes ? Plutôt qu’une rupture, la Libération ouvrit une fenêtre d’opportunité qui reconfigura en droit la place des femmes, tant dans le domaine politique, social et économique que dans leur vie quotidienne.

Des historiens, français et étrangers, dressent dans ces pages un état des lieux des connaissances sur le sujet et proposent des perspectives renouvelées afin d’éprouver la réalité de cette « Libération » des femmes.