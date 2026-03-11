Corinne Luchaire, Ma drôle de vie

Avant-guerre, Corinne Luchaire est une star montante du cinéma français. Issue d’une famille d’intellectuels et d’artistes, elle incarne à 18 ans une féminité libre et audacieuse. Très tôt révélée à l’écran – inoubliable héroïne de Prison sans barreaux et du Dernier Tournant -, elle évolue pendant la guerre aux côtés de son père, Jean Luchaire, journaliste influent et figure de la Collaboration, proche de Pierre Laval et de l’ambassadeur Otto Abetz. Au cœur du Tout-Paris collaborationniste où se croisent artistes et puissants, elle fréquente Jean Cocteau, Charles Trenet, Simone Signoret ou encore Malaparte. Mais entre fêtes, passions et aveuglements, la maladie la ronge tandis que l’Histoire bascule à la Libération.

Condamnée à l’indignité nationale après l’exécution de son père, elle tente de se défendre dans Ma drôle de vie. Morte à 28 ans, elle demeure encore aujourd’hui une énigme, entre ombre et lumière.

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