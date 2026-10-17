"Mouvement lycéen : Écritures de carton", par Philippe Artières (en-attendant-nadeau.fr)

"Le mouvement lycéen de cet automne 2026 est, comme de nombreux observateurs le soulignent, exceptionnel par son ampleur (il n’y a pas de régions où un blocus n’a pas lieu), par son intersectionnalité (lycéen·nes de banlieue/ de centre-ville), par l’énergie et les émotions qu’il génère. On a mis en avant l’inventivité des chants, slogans et tenues de cette jeunesse dans les cortèges. Mais le support sur lequel les revendications s’inscrivent, le carton, en dit aussi beaucoup, en écho avec les Gilets jaunes.

On a beaucoup noté que cette génération 2009-2011, entrée au collège et immédiatement confinée, celle dont on disait qu’elle ne jurait que par les réseaux sociaux, les mini-vidéos égocentriques, les selfies, se donnait soudain à voir dans ce mouvement aussi comme une jeunesse maniant la politique, l’humour et la solidarité, avec grâce et talent. On voudrait ajouter ici combien cette jeunesse qualifiée d’inculte entretient avec l’écrit un rapport dont on doit prendre acte. […]"

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