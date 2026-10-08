Sena Jeter Naslund, La Femme du capitaine Achab

Traduction Marc Amfreville

Dans son chef-d’œuvre, Moby Dick, Melville n’évoque que fugacement l’épouse du capitaine Achab. Sena Jeter Naslund lui consacre un roman.

« Le capitaine Achab ne fut ni mon premier ni mon dernier mari. » Dès la première phrase, le ton est donné : nul doute que l’on a affaire à une conteuse hors pair et à une héroïne haute en couleur. S’inspirant d’un bref passage de Moby Dick, Sena Jeter Naslund donne corps et âme à Una Spenser, la jeune compagne de l’homme à la jambe d’ivoire. Avec elle, c’est tout un monde et un destin d’aventurière qui jaillissent des pages.

Envoyée loin de son Kentucky natal et d’un père violent, Una passe son adolescence chez son oncle, gardien de phare dans le Massachusetts. Avide d’expériences, elle fugue à 16 ans, travestie en garçon. Elle sillonnera les mers, aimera plus d’un homme, en épousera certains avant de devenir veuve. Dans cette épopée au long cours, il sera question d’abolition de l’esclavage, de naufrages, d’émancipation, de quête d’identité et de cannibalisme. On croisera Margaret Fuller, Nathaniel Hawthorne, le Péquod et un cachalot blanc. Et une femme de marin montée sur le pont, éprise d’une légende, capitaine de sa propre vie…

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Revue de presse (éditeur) :

« Un véritable régal, une écriture puissante, l’un des meilleurs romans contemporains que j’aie lus. » Louise Erdrich, écrivaine

« Naslund s’empare de moins d’un paragraphe mentionnant la jeune épouse du capitaine Achab dans le Moby Dick de Melville et façonne non seulement une femme, mais un monde entier… Elle réécrit l’histoire américaine, revisite la littérature et critique la masculinité traditionnelle de la façon la plus empathique et sensible qui soit. » The New York Times

« Une véritable épopée américaine. Un hommage inspiré à l’un de nos plus grands écrivains, qui réinterprète avec brio son chef-d’œuvre et, à bien des égards, le surpasse. » Kirkus Reviews