Catherine Safonoff, Œuvres choisies

Depuis près d’un demi-siècle, Catherine Safonoff poursuit un travail littéraire très singulier : ce que dessinent ses livres, au fil des décennies, c’est une femme libre et en mouvement, à la recherche de la juste distance entre elle et les autres. Famille, hommes et maisons bougent de texte en texte ; l’écriture, elle, demeure, lucide, affranchie, capable de tendresse comme d’humour, parfois de rudesse et de mélancolie.

En donnant à lire ou à relire ses livres les plus marquants mais aussi des textes méconnus, ce volume fait entendre les modulations de sa voix singulière. Dans un « Album » inédit, une soixantaine de pages illustrées, écrit pour l’occasion, l’autrice revient sur certains épisodes de sa vie, qu’elle illumine par des fragments saisissants.

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Catherine Safonoff est née en 1939 à Genève. Après avoir collaboré, comme critique littéraire au Journal de Genève et à la Radio Suisse romande, et participé à la création de scénarios pour des films de Maya Simon, l’écriture devient et demeurera sa principale activité.

L’art du quotidien, du mot juste, de la phrase nerveuse, des amours perdues mais toujours présentes et à venir, de l’angoisse transformée en qualité de pensée et d’écriture. Catherine Safonoff excelle dans le récit personnel. Sa plume taille dans la chair humaine sans s’attendrir ni sur elle ni sur les autres, avec dignité et un talent littéraire venu de son expérience et de ses immenses lectures.

Catherine Safonoff a reçu de nombreux prix, dont le Prix quadriennal de la Ville de Genève en 2007 (dont les lauréats avant elle sont entre autres Jean Starobinski, Robert Pinget et Nicolas Bouvier), Prix fédéral de littérature 2012 avec le Mineur et le Canari, Prix Ramuz en 2015 pour l’ensemble de son œuvre.