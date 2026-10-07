Daniel Birnbaum, Cécile Debray, Cahiers d'Art - 14, rue du Dragon, Paris VI

Cahiers d’Art a favorisé l’innovation au sein de l’avant-garde européenne pendant un siècle. Ce livre anniversaire retrace son histoire et rappelle sa contribution dans le monde de l’art. Fondée à Paris en 1926 par Zervos, à la fois maison d’édition, galerie et revue d’art, Cahiers d’Art s’est rapidement imposée comme une plateforme incontournable pour les artistes (tels Picasso, Matisse, Kandinsky, Duchamp, Dalí), poètes et penseurs critiques (Beckett, Bataille, Lacan…) les plus influents du XXᵉ siècle. Ce volume célèbre l’importance du modernisme et le rôle crucial joué par Cahiers d’Art dans la diffusion de l’art moderne.

Trois essais de spécialistes Cécile Debray, Effie Rentzou, et Daniel Birbaum ainsi qu’un entretien de Hans Ulrich Obrist avec Staffan Ahrenberg nouveau propriétaire des Cahiers d’art nous raconte cette incroyable aventure artistique. Cet ouvrage témoigne de l’engagement constant de Cahiers d’Art à servir de forum visuel, intellectuel et culturel pour les artistes et les universitaires.

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