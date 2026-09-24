Pierre Dharréville , Paul Vaillant-Couturier, les mots d'un combattant

L’œuvre de Paul Vaillant-Couturier témoigne des rapports complexes entre le politique et le littéraire dans la première moitié du XXe siècle. Écrivain, journaliste, député, il produisit une œuvre composite : poésie, théâtre, romans, nouvelles, contes, chansons, éditoriaux, reportages, rapports, discours…

Son parti pris initial fut celui du lyrisme. L’expérience de la Première Guerre mondiale l’obligea à confronter autrement son geste au réel. Il chercha les formes d’une parole vivante, d’une littérature populaire. Il se tint à distance des écoles littéraires, forgeant un style et une langue populaires sans être populistes. Il fut un écrivain d’une époque troublée : son œuvre est celle d’un combattant, sensible aux événements, inquiet de la montée du fascisme, enthousiaste devant les mouvements révolutionnaires. Comme sa vie, son œuvre porte la marque de ce qu’il nommait un « déchirement joyeusement consenti ».

Pierre Dharréville est docteur en langue et littérature françaises. Écrivain, musicien, journaliste, ancien député, il est maître de conférences à l’École de journalisme et de communication d’Aix-Marseille. Ce livre est issu de sa thèse de doctorat.

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Table des matières via OpenEdition…

Introduction

– La trace de Paul Vaillant-Couturier

– La vie de Paul Vaillant-Couturier

– Le politique et les gammes de l’écriture

– L’œuvre de Paul Vaillant-Couturier

Partie 1 : Le parti pris du lyrisme

A. Un lyrisme mystique et bucolique ?

B. Un lyrisme de lamentation résurgeant des tranchées

C. Un lyrisme planté dans le réel

D. Un lyrisme l’écart des mouvements littéraires

Partie 2 : Une exigence de réalisme

A. Le récit littéraire, entre confrontation et ressourcement

B. L’attrait de la fiction

C. Quand l’écrivain se fait journaliste

D. Écrivain-reporter : écrire sur le terrain

E. La poésie comme un geste politique

F. Un réalisme sans recette, hors celle de l’engagement

Partie 3 : La quête d’une parole vivante

A. Parole politique

B. Le style de Paul Vaillant-Couturier

C. Le théâtre populaire comme point de rencontre de la littérature et du monde

D. La chanson : populaire et politique

E. L’art du discours

F. Une vie-œuvre préfigurante

Conclusion

Bibliographie

Index des noms de personnes