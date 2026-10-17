Revue des Sciences Humaines, n°363 : "Une histoire littéraire à la dérobée. Autrices, critiques et éditrices historiennes de la littérature" (dir. Nathalie Grande, Mathilde Labbé)

Faute de pouvoir s’énoncer en pleine lumière, l’histoire littéraire telle que la conçoivent les autrices, critiques et éditrices s’est souvent écrite à la dérobée, sous des formes indirectes et parfois discrètes. Lire la suite

Ce numéro vise à interroger la conception que des autrices, venant de différents siècles et occupant différents points de vue (historiques, critiques, éditoriaux), ont pu élaborer de l’histoire littéraire. Rassemblant les traces d’histoires littéraires dialoguées, romancées, poétisées ou fragmentées, il cherche à retrouver, dans la continuité réelle de textes apparemment dispersés, le développement d’un discours savant qui s’écrit à la dérobée, faute de pouvoir s’énoncer en pleine lumière.

Sommaire en ligne via Cairn…