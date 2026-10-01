Hélène Mathieu, Daniel Grandclément, Madame Verlaine

« Une année de paradis, suivie d’une année d’enfer. » Voilà comment Mathilde, née Mauté, résume son mariage avec Paul Verlaine, également père de son fils Georges. Leur histoire est celle d’un génie littéraire qui s’éprend d’une adolescente de bonne famille, d’un amour où la passion se mêle à l’alcool et à la violence, jusqu’à l’apparition d’un jeune poète prénommé Arthur.

Dans un récit aussi précis que captivant, nous est raconté pour la première fois un aspect méconnu de cette relation qui prend place pendant la Commune de Paris et s’achève à l’aube du XXe siècle. Celle de Mathilde, alias Madame Verlaine, mère protectrice d’un garçon tombé dans l’oubli, femme courageuse déterminée à sauver les apparences sans jamais renoncer à sa liberté.

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Revue de presse (éditeur) :

« Ce texte vibrant sonde l’âme des poètes et le cœur d’une femme trahie. C’est bouleversant et d’une très grande modernité. » David Lelait-Helo, Femme Actuelle

« Madame Verlaine donne enfin une voix à celle dont les mémoires furent longtemps étouffés pour préserver le mythe, tout en restituant aux monstres sacrés leur cruelle humanité. » Aude Seyssel, Great Artmag

« Ce livre est précis et captivant car il donne à lire un pan méconnu de la vie de Verlaine et le portrait de Mathilde qui est déterminée à sauver les apparences sans renoncer à sa liberté. Ce récit ébranle sans mentir le mythe des amants maudits Rimbaud-Verlaine. » Librairie Bleue comme une orange (La Talaudière)

« Une balade littéraire et documentaire passionnante dans la France du 19eme siècle ! En rendant honneur au premier amour du poète, tristement effacée de l’histoire, cette biographie mélancolique rend compte des réalités sociales et politiques de cette époque mouvementée. » Grégoire, Librairie Jeux de pages (Saint Jean d’Angely)