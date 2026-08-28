Martine Faustin, Les cahiers de Martine

S’il est rare de lire un journal intime, il est encore plus rare de retrouver le sien un demi-siècle plus tard, par hasard, après l’avoir perdu, après en avoir même oublié l’existence. C’est ce qui est arrivé à Martine. Rédigés au milieu des années 70, de ses 14 à 16 ans, alors qu’elle est dans une institution pour jeunes filles en Dordogne, ces cahiers retracent ses désirs, ses doutes, ses colères, ses amitiés, ses peines et ses aspirations d’adolescente. Martine a accepté la publication de ses cahiers en annotant certains passages et en ajoutant quelques anecdotes. Ces écrits offrent un regard tendre, lucide et touchant sur une époque révolue. Amours naissantes, espoirs déçus, rêves de liberté, humour, suspense, ce livre est avant tout un témoignage sincère et émouvant sur une vie qui se construit peu à peu, discrète et généreuse.

Lire sur Fabula quelques pages de l'ouvrage…