Fabula fait peau neuve

Fabula change d’allure sans changer de nature : notre site qui accompagne depuis 1999 la recherche en littérature s'offre une maquette plus visuelle après une longue série d’ajustements discrets. La page d’accueil s’organise désormais davantage autour des éditos, et nos trois Unes, "Littérature", "Questions de société" et "Web littéraire" deviennent plus faciles à naviguer. Les grandes rubriques Parutions, Appels, Offres de postes et l’Agenda reçoivent chacun une couleur distincte, reprise de page en page pour que chaque rubrique. La même charte s’étend à l’ensemble du site : Acta fabula, Fabula-LhT et les Colloques en ligne partagent les mêmes titres et la même typographie. Le bandeau statique a été réorganisé : "Questions de société" y trouve une place plus visible, un "Index des revues et colloques" rejoint les ressources, des vignettes des couvertures des livres rendent les comptes rendus d'Acta fabula plus accessibles, etc. Rappelons que le moteur de recherche, refondu cet automne, interroge en quelques millisecondes plus de 120 000 documents… Un petit outil accompagne cette mue : une mappemonde des événements scientifiques ; plus de 140 rendez-vous à venir s’y dessinent déjà, de Lausanne à Montréal et de Cluj à Tunis.