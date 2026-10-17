Elizabeth Legros Chapuis, Olivier Rolin, Le Voyage de l'écriture

En 1993, Olivier Rolin a déjà publié plusieurs romans et livres de voyage, quand il fait paraître cet ovni intitulé "L’Invention du monde", qui va être qualifié de tous les superlatifs possibles et imaginables. Au-delà de ce livre exceptionnel, cet essai propose une présentation globale de l’œuvre d’Olivier Rolin, afin d'en discerner les thèmes essentiels, d'examiner les parentés avec d’autres auteurs contemporains (ou pas), de voir comment les techniques de narration y sont utilisées pour parvenir à ses objectifs. Afin de mieux faire connaître le travail de l'un des écrivains majeurs du paysage francophone, au moment où vient de paraître son nouvel ouvrage, "La Guerre éternelle". L'essai étudie d'ailleurs les liens de Rolin avec la poésie d'Homère et la manière dont elle intervient dans ses livres.