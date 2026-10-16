Nicole Garcia : nouvelles perspectives sur une œuvre cinématographique

Trois propositions de chapitre recherchées – Date limite : 15 novembre 2026

Bien que Nicole Garcia se soit affirmée comme l'une des figures majeures du cinéma français contemporain, avec une filmographie s'étendant sur plus de trois décennies et comprenant notamment des œuvres telles que Place Vendôme (1998), L'Adversaire (2002), Selon Charlie (2006), Un balcon sur la mer (2010), Mal de pierres (2016) et Amants (2020), son travail de réalisatrice a fait l'objet de relativement peu d'études critiques approfondies, tant en français qu'en anglais.

Cet ouvrage collectif a pour ambition de proposer la première étude critique d'envergure consacrée au cinéma de Nicole Garcia, en réunissant des chercheur·euses travaillant sur le cinéma français et francophone, les études de genre, l'esthétique cinématographique et les dimensions économiques et institutionnelles du cinéma européen.

Alors que plusieurs contributions ont déjà été réunies, je suis actuellement à la recherche de trois propositions de chapitre supplémentaires afin de compléter l'ouvrage et d'en enrichir la diversité des approches et des objets d'étude.

Le projet vise à examiner le cinéma de Garcia selon une diversité de perspectives – esthétiques, narratives, thématiques et institutionnelles. L'ouvrage combinera des analyses rapprochées de films particuliers avec des réflexions plus larges sur les contextes de production et de réception de son œuvre.

Axes de réflexion

Les propositions pourront notamment s'inscrire dans les axes suivants, sans toutefois s'y limiter :

- Les stratégies esthétiques et formelles, notamment la mise en scène, la construction de l'espace, l'ellipse narrative et le rôle du secret et de la révélation.

- Les genres et formes narratives, en particulier le rapport de Garcia au mélodrame, aux récits amoureux, au thriller et au drame psychologique.

- Les représentations de la masculinité, des rapports de classe, des milieux bourgeois et des tensions sociales.

- La famille, les relations intergénérationnelles, les conflits familiaux et la transmission des secrets.

- La mémoire, la nostalgie, l'exil et les rapports au passé, notamment dans Un balcon sur la mer, ainsi que les récits construits autour de temporalités fragmentées.

- Les représentations du désir, de la subjectivité et de l'ambivalence, ainsi que les rapports entre les personnages et les normes sociales.

- Le jeu d'acteur et la question de l'auctorialité, y compris la trajectoire de Garcia de comédienne à réalisatrice et sa direction d'acteurs et d'actrices.

- L'adaptation littéraire et les relations entre littérature et cinéma, notamment dans L'Adversaire et Mal de pierres.

- Les dimensions économiques et institutionnelles de la carrière de Garcia, notamment les structures de financement, la circulation festivalière (en particulier le Festival de Cannes) et la place des réalisatrices dans l'industrie cinématographique française.

- Les approches comparatives situant l'œuvre de Garcia aux côtés d'autres cinéastes français contemporains ou dans le cadre plus large des traditions du cinéma d'auteur européen.

Une attention particulière sera accordée aux propositions permettant d'élargir la couverture de la filmographie de Garcia, notamment à travers l'étude de films tels que Le Fils préféré (1994), Selon Charlie (2006), Un balcon sur la mer (2010), Un beau dimanche (2013) et Amants (2020).

Les contributeur·trices sont également invité·es à proposer des analyses approfondies d'un ou de plusieurs films précis, à condition que celles-ci s'inscrivent dans les problématiques générales du projet et proposent une argumentation critique clairement définie.

L'objectif de cet ouvrage est non seulement de mettre en lumière l'apport de Nicole Garcia comme cinéaste, mais également d'utiliser son œuvre comme point d'entrée pour réfléchir à des enjeux plus vastes touchant à l'auctorialité, au genre, aux formes narratives, au cinéma de prestige et à l'économie culturelle du cinéma français contemporain.

Publication et calendrier

La proposition d'ouvrage sera soumise à Manchester University Press, dans le cadre de sa collection French and Francophone Filmmakers, dont les responsables ont déjà manifesté un vif intérêt pour le projet.

L'ouvrage devrait comprendre approximativement 10 à 12 chapitres de 6 000 à 7 000 mots chacun.

Le calendrier prévisionnel est le suivant :

- 15 novembre 2026 : date limite de soumission des propositions de chapitre (environ 500 mots).

- Fin 2026 : soumission de la proposition d'ouvrage à Manchester University Press.

- Remise des chapitres complets : calendrier à préciser après l'évaluation de la proposition d'ouvrage par l'éditeur. Les contributeur·trices disposeront d'un délai suffisant pour préparer leur texte.

Les propositions devront présenter clairement le sujet du chapitre envisagé, son argument principal, son cadre théorique et méthodologique ainsi que les aspects précis du cinéma de Garcia qui seront analysés. Il est recommandé d'inclure quelques références bibliographiques permettant de situer la contribution dans les débats critiques existants.

Merci de joindre également une courte notice bibliographique précisant votre affiliation institutionnelle actuelle ainsi que vos coordonnées.

Les propositions peuvent être soumises en français ou en anglais.

La sélection des propositions tiendra compte de leur qualité scientifique, de leur originalité et de leur complémentarité avec les contributions déjà retenues.

Les propositions doivent être téléchargées en utilisant le lien suivant: https://www.dropbox.com/request/ykp0stxbqk5dhsjnhl7m

Pour toute question ou pour soumettre une proposition, merci de me contacter à l'adresse suivante : roc104@usask.ca.

Direction de l'ouvrage

Romain Chareyron est professeur agrégé de français au Department of Languages, Literatures and Cultural Studies de l'Université de la Saskatchewan (Canada). Ses recherches portent sur le cinéma et les médias français et francophones contemporains, avec un intérêt particulier pour les représentations de la jeunesse, les questions de genre et de sexualité, ainsi que le handicap dans le cinéma français.

Il est codirecteur de Screening Youth: Contemporary French and Francophone Cinema (Edinburgh University Press, 2019) et directeur de Trans Identities in the French Media: Representation, Visibility, Recognition (Lexington Books, 2022) et de Isabelle Adjani: The Actress as Auteur (Edinburgh University Press, 2026).