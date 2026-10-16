Migration et bande dessinée : quêtes esthétiques, imaginaires mémoriels (INALCO, Paris)

Migration et bande dessinée : quêtes esthétiques, imaginaires mémoriels

Colloque organisé par le CERLOM (EA 4124) de l'INALCO en collaboration avec l’Université Côte d’Azur, l'URMIS (UMR 8245) et le groupe de recherche ELITE de l’Université Autonome de Madrid

Les migrations s’imposent en ce début de XXIe siècle comme une thématique centrale dans la bande dessinée. Les œuvres se caractérisent en particulier par une diversification des points de vue d’une génération à l’autre, dans un aller-retour entre le migrant lui-même et ses descendants. Loin de s’essouffler, la thématique engendre ainsi des narrations graphiques nouvelles dans des sociétés que l’on pourrait qualifier de postmigratoires, tant elles sont de plus en plus structurées par les expériences migratoires présentes ou passées. Douze ans après la grande exposition que le Musée de l’Histoire de l’Immigration a consacrée à Paris aux liens entre migration et neuvième art, les corpus se sont enrichis et diversifiés. Ce colloque se propose de revenir sur les quêtes esthétiques et les imaginaires mémoriels à l’œuvre dans cette production d’hier et d’aujourd’hui en les inscrivant dans une profondeur historique, en les situant dans une circulation entre terres d’origine et terres d’élection et en croisant approches pluridisciplinaires et langues des cinq continents.

Programme



Mercredi 21 octobre 2026

Ouverture

13h45-14h : Accueil des participants

14h-14h10 : Allocution d’ouverture, par Madame Rima Sleiman, Vice-Présidente du Conseil Scientifique de l’Inalco

14h10-14h30 : Introduction aux travaux du colloque, par Yvan Gastaut et Stéphane Sawas

Session 1 : Narrations graphiques et actualité des migrations

Présidence : Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky (Inalco)

14h30-14h50 : Témoignages, cartographies et enquêtes. Raconter la crise migratoire dans le reportage en bande dessinée, par Sara Izzo (Université de Salzbourg, Autriche)

14h50-15h10 : Traits d’exil, enjeux d’accueil : bande dessinée et migrations de l’extrême contemporain, par María de los Ángeles Hernández Gómez (Université de Grenade, Espagne)

15h10-15h30 : Métaphores graphiques de l’exil : une rhétorique visuelle de la migration latino-américaine, par Flavio Paredes Cruz (Université de Montpellier Paul Valéry)

15h30-16h : Discussion

Jeudi 22 octobre 2026

Session 2 : Migrations d’hier, migrations d’aujourd’hui

Présidence : Marie Poinsot (Musée d’Histoire de l’Immigration)

10h30-10h50 : Et si Bécassine parlait aussi de migration ! Retour sur Bécassine en apprentissage, par Anne-Marie Granet (Université Grenoble Alpes)

10h50-11h10 : L’immigration et l’âge d’or de la bande dessinée (1934-1945), par Laurence Grove (Université de Glasgow, Écosse)

11h10-11h30 : Qui parle ? Qui raconte ? La question du regard dans les récits d’immigration en bande dessinée, par Eric Villagordo (Université de Montpellier Paul Valéry)

11h30-12h : Discussion

12h-14h : Pause-déjeuner

Session 3 : Diasporas et mémoire

Présidence : Margarita Alfaro Amieiro (Université Autonome de Madrid)

14h-14h20 : De la Caraïbe brûlante à la froide Boréalie : la Migrasyon de la diaspora haïtienne au Québec depuis les années 1970, par Jean-François Boutin (Université du Québec à Rimouski, Canada)

14h20-14h40 : Trauma, exil et retour : Le Fantôme arménien ou comment exorciser l’indicible, par Vassiliki Lalagianni (Université du Péloponnèse, Grèce)

14h40-15h : Identités diasporiques grecques dans le roman graphique du XXIe siècle, par Stéphane Sawas (Inalco)

15h-15h30 : Discussion

15h30-16h : Conclusions du colloque, par Yvan Gastaut (Université Côte d’Azur)

Comité scientifique

Leonor Martins Coelho (professeur, Université de Madère, Portugal), Laurence Grove (professeur, Université de Glasgow, Écosse), Eric Villagordo (professeur, Université de Montpellier Paul Valéry)

Organisation

Yvan Gastaut (maître de conférences, Université Côte d’Azur) et Stéphane Sawas (professeur, Inalco)

Important : Le colloque a lieu en présentiel uniquement (inscription obligatoire en ligne pour accéder à la salle de conférence, au lien suivant : https://www.inalco.fr/evenements/migration-et-bande-dessinee-quetes-esthetiques-imaginaires-memoriels).