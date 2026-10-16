Benoît Melançon, Le hockey en nous. Sport et culture au Québec

En 1994, le gouvernement du Canada faisait du hockey le sport national d’hiver du pays. En 2025, le gouvernement du Québec lui emboîtait le pas. On s’entend à Ottawa comme à Québec : ce sport tiendrait une place fondamentale dans l’identité canadoquébécoise ou québécocanadienne.

Comment cette place se manifeste-t-elle dans la culture québécoise ? On a chanté le hockey, on lui a consacré des pièces de théâtre, il apparaît dans la littérature populaire, dans des poèmes et dans des textes destinés à la jeunesse. Il a ses lieux, particulièrement le Forum de Montréal. Des photographes et des bédéistes l’ont immortalisé.

Parmi ses personnages légendaires, Maurice Richard tient une place à part, mais on ne doit pas dédaigner pour autant Jean Béliveau et Jacques Plante, Guy Lafleur et Ken Dryden, voire Gump Worsley.

C’est une histoire culturelle de ce sport, à la fois érudite et amusée, que propose Benoît Melançon dans ce recueil de textes.

Membre de la Société royale du Canada, Benoît Melançon est professeur émérite de l’Université de Montréal, essayiste et blogueur. Il a reçu le prix André-Laurendeau de l’Association francophone pour le savoir et le prix Georges-Émile-Lapalme, la plus haute distinction du gouvernement du Québec en matière de rayonnement et de qualité de la langue française. Il a publié deux livres remarqués sur le hockey, Les yeux de Maurice Richard et Langue de puck.

Ouvrage disponible en libre accès : PDF ou PDF/ePub

Le livre sera lancé à la librairie Le port de tête (Montréal) le 21 octobre 2026 à 18 h.