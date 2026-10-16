Master (M.A.) et doctorat (Ph.D.) en français et en italien, entièrement financés — University of Illinois Urbana-Champaign

Les candidatures sont ouvertes pour une rentrée à l’automne 2027. Admissions au fil de l’eau, avec une date limite prioritaire fixée au 15 décembre.

Candidatez sur : frit.illinois.edu/admissions/french-graduate-admissions/how-apply

Pour l’année universitaire 2027–2028, le Département de français et d’italien accepte les candidatures dans tous les domaines de recherche en études françaises et italiennes, et accorde une attention prioritaire aux profils de recherche suivants :

A. Maladie, violences sexuelles, corps et langage (FR) – 1 poste de M.A. ou de Ph.D.

Pôle de recherche dirigé par Prof. Gaillard et Prof. Maroun, en collaboration avec Prof. Proulx.

Représentations et intersections de la maladie, des violences sexuelles, du corps et du langage dans la littérature, le cinéma et les autres médias français et francophones contemporains, y compris les réponses féministes, queer et intersectionnelles au mouvement #MeToo et à la pandémie de VIH/sida. Le corpus de recherche s’ouvre à l’ensemble du monde francophone, et les analyses critiques peuvent circuler entre littérature et cinéma, droit, témoignage, discours public et politiques gouvernementales.

B. Mémoire postcoloniale au Congo et en Belgique (FR) – 1 poste de M.A. ou de Ph.D.

Pôle de recherche dirigé par Prof. Keller et Prof. Rota, en collaboration avec Prof. Vergara Reynolds.

Ce pôle étudie la formation de la mémoire postcoloniale au Congo et en Belgique. Il l’aborde comme un cas particulier et significatif de l’histoire entremêlée de l’Afrique et de l’Europe, et de leur expérience coloniale et postcoloniale commune. À partir d’une conception large de la mémoire postcoloniale, le pôle accueille des projets qui pourront explorer :

la manière dont le colonialisme et la décolonisation façonnent les mémoires au Congo, en Belgique et au-delà ;

la façon dont les perspectives de la diaspora congolaise remettent en question les récits européens de la modernité et du progrès ;

la manière dont les héritages coloniaux informent la compréhension contemporaine des identités belges et congolaises, ainsi qu’européennes et africaines.

Une approche interdisciplinaire et/ou comparatiste et un corpus varié de productions littéraires et culturelles en français sont encouragés. Une connaissance du néerlandais en lecture sera considérée comme un atout, sans être exigée.

C. Corps gouvernés : biopolitique, crime et imaginaire italien, des années 1920 aux années 1980 (IT) – 1 poste de Ph.D.

Pôle de recherche dirigé par Prof. Incoronato et Prof. Rota, en collaboration avec Prof. Stoppino.

Le projet étudie la manière dont la littérature, le cinéma et la pensée politique ont représenté et contesté la régulation des corps et des populations dans l’Italie du XXe siècle. Il aborde notamment le fascisme, le crime organisé, le colonialisme, les politiques raciales, l’emprisonnement, les mouvements ouvriers et la relation entre l’autorité de l’État et la vie quotidienne. Il examine également comment des conceptions italiennes plus anciennes de la contagion, de la filiation et de la différence corporelle ont façonné les débats modernes. Nous accueillons tout particulièrement les approches comparatistes et transnationales portant sur les migrations, les diasporas, les réseaux transfrontaliers et la circulation internationale des idées culturelles et politiques. Les candidat·e·s peuvent travailler à travers les périodes, les médias et les disciplines ; aucune expertise préalable sur l’ensemble des aspects du projet n’est attendue.

D. Contagion, études animales et généalogies féminines dans la littérature médiévale et de la première modernité (IT) – 1 poste de Ph.D.

Pôle de recherche dirigé par Prof. Stoppino et Prof. Incoronato, en collaboration avec Prof. Rota.

Ce projet explore la manière dont les textes littéraires représentent les relations entre humains et animaux, la transmission des maladies et des comportements, et le rôle des femmes dans les récits de filiation, d’héritage et d’autorité politique. Parmi les projets possibles : les femmes guerrières dans l’épopée et le roman de chevalerie ; les lignées maternelles et les récits dynastiques ; les animaux et l’éducation ; les liens entre différence corporelle, genre et appartenance.

Les candidat·e·s sont invité·e·s à proposer leurs propres projets dans le cadre de ces grands axes. Nous accueillons les approches interdisciplinaires, comparatistes et transnationales, y compris les recherches sur la circulation des textes et des idées d’une langue à l’autre, les rencontres méditerranéennes et les liens entre la littérature italienne et d’autres traditions culturelles. Les étudiant·e·s auront accès à la Rare Book & Manuscript Library de l’Université de l’Illinois. Ses fonds comprennent des manuscrits médiévaux et de la Renaissance, des imprimés anciens et d’importantes collections italiennes, dont la collection Cavagna Sangiuliani. Ces ressources permettent de relier la recherche littéraire à l’histoire du livre et à l’étude de la matérialité des textes.

Les candidat·e·s sont invité·e·s à proposer leur propre projet doctoral dans le cadre de ces grands axes. Au niveau du Ph.D., les candidat·e·s doivent être titulaires d’un master ou d’un diplôme équivalent en études françaises ou italiennes, littérature comparée, études médiévales, histoire, philosophie, études de genre, études cinématographiques ou dans un domaine connexe.

Ce qu’offrent les profils A, B, C et D

Si vous postulez à l’un de ces pôles, mentionnez-le explicitement dans votre lettre de motivation : désignez le pôle par sa lettre et son intitulé, et présentez votre parcours en détail. Les candidat·e·s admis·es dans l’une de ces spécialisations de recherche reçoivent bien plus qu’une place dans le programme :

une priorité lors de l’admission et une nomination dès le premier tour pour les bourses de recrutement les plus compétitives de l’Université ;

un financement d’été garanti pour chacun des deux premiers étés, consacré à la recherche, à l’étude des langues ou au travail en archives ;

une décharge d’un cours pendant le semestre des examens préliminaires, afin de se consacrer à la recherche ;

la possibilité de travailler comme assistant·e de recherche auprès de l’un·e des professeur·e·s de votre pôle ;

trois mentors dès le premier jour : deux enseignant·e·s-chercheur·e·s responsables du pôle et un·e collaborateur·rice, qui connaissent votre projet et lisent vos travaux.

Au-delà de ces profils

Ces pôles sont une invitation, non une restriction. Nous continuons d’accueillir d’excellentes candidatures dans l’ensemble des études françaises et italiennes. Cela inclut les littératures et cultures globales et transnationales de la première modernité à nos jours, dans les Amériques francophones, en Afrique du Nord et de l’Ouest, en Méditerranée et en Europe continentale. Nos points forts sont les études postcoloniales, les études des migrations et des minorités, les études de genre et queer, la théorie critique, les études cinématographiques et visuelles, et les humanités numériques. Si votre projet de recherche est proche de l’un des profils ci-dessus sans y correspondre exactement, nous serons ravi·e·s de vous lire.

Pour l’ensemble de notre M.A. en linguistique appliquée du français et de nos parcours doctoraux en français SLATE et en linguistique française, nous prévoyons d’admettre au maximum un·e étudiant·e lors de ce cycle. Cette place pourra être assortie d’un report d’un an, à l’automne 2028. Les profils de recherche restent ouverts.

Les résultats au GRE ne sont pas exigés pour candidater à nos programmes de deuxième et troisième cycles.

Ce que nous finançons

Chaque étudiant·e admis·e, qu’il ou elle soit originaire des États-Unis ou de l’étranger, bénéficie :

d’un poste d’assistant·e d’enseignement ou d’une bourse assortie d’une rémunération d’au moins 24 200 $ ;

d’une exonération totale des frais de scolarité, d’une exonération partielle des frais universitaires et d’une assurance maladie complète ;

d’une aide pouvant aller jusqu’à 2 000 $ pour couvrir les frais d’installation.

Au-delà de ce socle, des financements sont attribués sur concours pour l’été, les déplacements en colloque, les décharges de cours et l’achèvement de la thèse. Nous accompagnons activement nos étudiant·e·s dans la préparation de dossiers compétitifs, et ils et elles obtiennent fréquemment ces financements prestigieux. L’an dernier, nos étudiant·e·s, nouveaux et nouvelles comme déjà inscrit·e·s, détenaient trois bourses de recrutement d’une valeur pouvant atteindre 75 000 $ chacune, ainsi que deux bourses d’achèvement de thèse (Dissertation Completion Fellowships) de 25 000 $ chacune.

Un encadrement de proximité

Notre Département de français et d’italien est un département à taille humaine : vous connaîtrez vos professeur·e·s, et ils et elles connaîtront votre projet. Les pôles de recherche rendent cela concret. Un·e étudiant·e admis·e dans l’un d’eux travaille dès le départ avec deux enseignant·e·s-chercheur·e·s responsables et un·e troisième collaborateur·rice. Vos écrits sont ainsi lus par plus d’une personne, et vos questions ne dépendent jamais de l’agenda d’une seule. Les étudiant·e·s qui nous rejoignent hors pôle construisent le même réseau au cours de leur première année. Dites-nous qui, parmi nous, vous semble le mieux correspondre à votre projet : les personnes dont les travaux résonnent avec les vôtres, et le comité qui vous mènera là où vous voulez aller. Chaque étudiant·e rencontre également de façon régulière la directrice des études doctorales pour un accompagnement général.

Devenir l’enseignant·e que vous souhaitez être

Nos doctorant·e·s enseignent jusqu’à trois cours par an, à des niveaux véritablement variés, de la langue pour débutant·e·s aux cours de contenu avancés, et conçoivent et évaluent leurs propres cours. La formation pédagogique qui les accompagne est actuelle, fondée sur la recherche et experte. Elle est conçue et assurée par des enseignant·e·s-chercheur·e·s dont les travaux portent précisément sur l’apprentissage et l’enseignement des langues.

Nos chargé·e·s de cours figurent régulièrement sur la liste de l’Université des enseignant·e·s jugé·e·s excellent·e·s par leurs étudiant·e·s (List of Teachers Ranked as Excellent by Their Students). Nos docteur·e·s arrivent sur le marché de l’emploi avec un portfolio d’enseignement souvent comparable à celui d’un·e maître·sse de conférences (Assistant Professor) en poste depuis deux ou trois ans ailleurs, en matière de diversité des niveaux, de conception de cours et d’évaluation.

Pendant ou après les examens préliminaires, vous pourrez être éligible à une décharge d’enseignement pour vous consacrer à votre thèse.

Où vont nos diplômé·e·s ?

Au cours des quinze dernières années, tou·te·s nos docteur·e·s qui ont cherché un emploi en ont trouvé un, sur trois continents : Princeton, Brown, Boston University, Ohio State, l’Université de Chicago, l’Université de Strasbourg, University College London, l’Université de Melbourne et l’Australian National University. D’autres ont fait carrière chez Deliveroo, Trimble, Immerse et The Immigration Project.

L’Illinois est l’un des deux seuls programmes du pays à compter plusieurs lauréat·e·s du prix Emma Marie Birkmaier de l’ACTFL pour la recherche doctorale. Nos étudiant·e·s obtiennent aussi fréquemment les bourses d’achèvement de thèse les plus compétitives de l’Université. À l’obtention de leur diplôme, ils et elles ont généralement publié, présenté leurs travaux dans des colloques internationaux et constitué de solides portfolios de recherche et d’enseignement.

L’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign

L’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign accueille 60 848 étudiant·e·s et abrite la plus grande bibliothèque universitaire publique du pays. Pour un·e chercheur·e en sciences humaines, c’est ce qui fait la différence entre le projet que l’on imagine et le projet que l’on mène à terme.

Le campus se situe dans une ville universitaire à 150 miles (environ 240 km) au sud de Chicago. Les transports en commun y sont gratuits, et le coût de la vie est bien inférieur à celui des villes où se trouvent la plupart des programmes comparables. Urbana est une ville sanctuaire officiellement désignée. Notre association d’étudiant·e·s de deuxième et troisième cycles (GSFRIT) anime sa propre vie intellectuelle et sociale, et le département est accueillant envers les familles, dans les faits comme dans ses règles. Les étudiant·e·s ayant des enfants, en situation de handicap, de première génération et internationaux·ales sont au cœur de qui nous sommes, et leurs questions ont façonné nos objets de recherche.

Comment et quand candidater

Candidatez sur : frit.illinois.edu/admissions/french-graduate-admissions/how-apply

Nous lisons les candidatures au fur et à mesure de leur arrivée. L’examen pour les bourses dépend de la date de réception de votre dossier :

Avant le 15 décembre 2026 : examen complet pour les bourses les plus importantes de l’Université (vivement recommandé) ;

: examen complet pour les bourses les plus importantes de l’Université (vivement recommandé) ; Du 16 décembre au 15 janvier : examen lors d’un second tour de bourses, plus restreint ;

Après le 15 janvier : examen complet pour l’admission, sans éligibilité aux bourses de recrutement supplémentaires

Votre dossier doit comporter un projet de recherche. Il ne s’agit pas nécessairement d’un plan de thèse arrêté, mais d’une question qui vous passionne au point d’y consacrer plusieurs années, et d’une idée de la manière dont vous commenceriez. Si vous répondez à l’un des pôles de recherche, mentionnez-le explicitement dans votre lettre de motivation et dites-nous comment vous vous l’approprieriez.

Nous avons hâte de lire votre candidature et de découvrir ce que nous pourrons construire ensemble.

Prof. Aurore Mroz, directrice des études doctorales — apmroz@illinois.edu