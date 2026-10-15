Yale French Studies, 148 : Baudelaire's Worlds

Dans ce numéro de Yale French Studies, Thomas C. Connolly invite des experts dans le domaine des études francophones et françaises à explorer les horizons inattendues que continue de révéler l’œuvre littéraire incomparable de Charles Baudelaire (1821–1867). Parmi les thèmes abordés figurent les différents univers parcourus par le poète, que ce soit physiquement (Honfleur, la Belgique, les Mascareignes) ou dans son esprit ; les figures de l’exotisme, du voyage et du racisme dans ses écrits poétiques et critiques ; les répercussions mondiales de ses réflexions sur la peinture et la photographie ; ses opinions sur la société et la politique, y compris ses propos antisémites ; ainsi que des réflexions récentes sur Baudelaire dans les Caraïbes, au Maghreb, au Moyen-Orient, en Europe, en Asie et dans les Amériques, que ce soit en français ou dans d’autres langues. Cet ouvrage comprend trois traductions originales en anglais : un poème du poète syrien Adonis ; la première partie de Baudelaire Jazz de l’écrivain martiniquais et lauréat du prix Goncourt Patrick Chamoiseau ; et une version du grand poème de Baudelaire « Correspondances » par le poète irlandais Paul Muldoon.

TABLE OF CONTENTS

Thomas C. Connolly …« Editor’s Preface: Baudelaire’s Worlds »

Charles Baudelaire …« Correspondances, » translated by Paul Muldoon

I. MODERN MONDES

Michèle Hannoosh … « Baudelaire, Blanqui, Benjamin, and ‘Les Sept Vieillards’ »

Andrea Schellino … « Baudelaire Primitivist? »

Elissa Marder … « Baudelaire’s Black Notebooks »

Maurice Samuels … « Après Coup: Echoes of 1851 in Baudelaire’s ‘Assommons les pauvres!’ »

Adonis … « Flower of Evil: Abu Nuwas / Baudelaire, » translated by Shawkat Toorawa and Robyn Creswell

II. DECOLONIAL WORLDS

Laurent Dubreuil … « Beyond Baudelaire’s Colonial Worlds: A Francophone Becoming »

Samia Kassab-Charfi … « Tunisia, 1920s: The Baudelairean World of Mario Scalési »

Ramla Bédoui … « How to Decolonize a Poet: Baudelaire and the Arab World »

Seth Whidden … « On Voices in the World (Baudelaire, Glissant, Métellus) »

Patrick Chamoiseau … « Salutations aux anges, » translated by Alice Yang

III. BAUDELAIRE IN EXTREMIS

Patrick Thériault … « A Glimpse into Baudelaire’s Belgian… and Bouffon World: The Evening at Prosper Crabbe’s (June 13, 1864) »

Pu Wang … « A Chinese Invitation to the Voyage: Charles Baudelaire in the Translingual World of Modern China »

Paul Grimstad … « Notes on Baudelaire and America »

R. Howard Bloch … « Atomic Baudelaire »