Décloisonner le FLS : humanités numériques, littérature et cultures dans l’enseignement de la langue

Dans l’enseignement universitaire du français langue seconde (FLS), l’apprentissage de la langue, l’étude de la littérature et l’exploration des cultures francophones sont encore souvent envisagés comme des domaines distincts. Cette organisation tend à assigner au cours de langue des objectifs principalement linguistiques, tandis que l’analyse des textes, des discours et des phénomènes culturels relève davantage des cours de littérature ou de culture. Or, les pratiques pédagogiques contemporaines, tout comme le développement des humanités numériques, invitent à repenser ces frontières.

Cet atelier propose d’examiner les possibilités offertes par le décloisonnement de ces différents champs dans l’enseignement du FLS. Il s’agira notamment de réfléchir à la manière dont les textes littéraires, les objets culturels, les archives et les corpus numériques peuvent devenir non seulement des supports d’apprentissage, mais de véritables terrains d’enquête en langue seconde. Lire un texte, explorer un corpus, comparer des discours, annoter une archive ou cartographier un phénomène culturel sont autant d’activités susceptibles de mobiliser conjointement compétences linguistiques, interprétation et réflexion culturelle.

Les humanités numériques occupent dans cette perspective une place particulière. L’enjeu n’est pas de promouvoir l’usage du numérique pour lui-même ni de dresser un inventaire d’outils technologiques, mais d’interroger les pratiques de recherche et d’apprentissage qu’il rend possibles. Annotation collaborative, exploration de corpus, cartographie, bases de données, archives et éditions numériques, visualisation ou productions multimodales peuvent ainsi permettre aux étudiant·es d’observer des phénomènes linguistiques et culturels, de formuler des questions, de confronter des données et de construire progressivement une interprétation.

Ce décloisonnement invite également à considérer l’apprentissage d’une langue comme une pratique culturelle. Les approches issues des Cultural Studies peuvent notamment permettre d’interroger, en classe de FLS, les représentations, les identités, les rapports de pouvoir, les francophonies, les médias et les cultures populaires. Il ne s’agit alors plus d’ajouter un « contenu culturel » à l’enseignement linguistique, mais de penser langue et culture comme des objets étroitement liés.

Enfin, l’atelier s’intéressera à la place accordée aux étudiant·es dans ces dispositifs. La réalisation d’une enquête, l’annotation ou la constitution d’un corpus, la création d’une carte, d’une exposition numérique, d’un balado ou d’une autre production multimodale peuvent faire passer l’étudiant·e d’une position principalement réceptrice à celle de producteur·rice de savoirs en français.

Sans s’y limiter, les propositions pourront notamment explorer les axes suivants : l’intégration de la littérature et des corpus dans l’apprentissage linguistique ; les humanités numériques comme pratiques d’enquête ; l’articulation entre langue et cultures ; les pédagogies de projet, collaboratives et multimodales ; les effets de ces formes de décloisonnement sur l’expérience, l’engagement et la motivation des étudiant·es en FLS ; ainsi que les défis, limites et conditions de mise en œuvre de telles démarches en contexte FLS. D’autres perspectives susceptibles d’éclairer le décloisonnement de l’enseignement du FLS seront également les bienvenues.

Échéancier :

Date limite pour soumettre une proposition : 15 janvier 2027

Réponse aux participant·e·s et ouverture de l’inscription : 1er février 2027

Version provisoire du programme : 15 mars 2027

Date limite pour être en règle avec l’APFUCC et s’être inscrit·e au colloque : 30 mars 2027

Version finale du programme : 26 avril 2027

Modalité et consignes :

- L’atelier se déroulera à la fois en personne et en ligne. Merci d’indiquer clairement comment vous comptez présenter lors de votre soumission.

- Les communications devront être en français et s’intéresser à un corpus en français.

- Vous ne pouvez soumettre qu’une seule proposition de communication au colloque.

- Veuillez soumettre votre proposition complète (titre, résumé de 250-300 mots, adresse, affiliation et notice bio-bibliographique de 150 mots) directement sur le site Fourwaves avant le 15 janvier 2027, onglet « soumission » (https://event.fourwaves.com/fr/apfucc-2027).

- L’adhésion à l’APFUCC est requise pour participer au colloque. Il faut également régler les frais de conférence avant le 30 mars 2027.

Références bibliographiques :