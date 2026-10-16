Élisabeth Gavoille, L'art paradoxal. Art d'aimer chez Ovide, art de vivre chez Sénèque
Cet ouvrage propose un parallèle entre deux extensions paradoxales de l’art, lorsque le sens du mot – sens ancien de savoir technique et rationnel, antérieur à l’acception esthétique – ne se limite plus à une compétence particulière mais s’étend à la totalité de la vie: une version poétique et parodique chez Ovide, et un versant rigoureusement philosophique avec Sénèque. Dans les deux cas il s’agit d’examiner comment se reconfigure alors la notion d’art, comment ce savoir singulier se situe par rapport aux autres et quel rapport il entretient avec la nature, en quel type de connaissance il consiste, comment il articule théorie et pratique et se déploie dans le temps.
D’un côté, l’art d’aimer ovidien est une construction ludique et fictive qui systématise la matière élégiaque et subvertit divers motifs empruntés à la tradition romaine, à l’idéologie augustéenne et aux sources philosophiques, pour définir un style de vie léger et élégant où l’amour est soumis à la raison et libéré des passions. De l’autre, l’art de vivre stoïcien selon Sénèque signifie une conception austère et exclusive de la sagesse, art parfait ou science totalement en acte qui n’appartient qu’à la figure du sage: c’est le modèle idéal qui inspire la philosophie comme “manière de vivre” et expérience quotidienne sur la voie du progrès éthique et du perfectionnement de soi.
SOMMAIRE
Introduction générale
Ars: des façons de faire à l’art d’aimer ou de vivre
La question de l’art de vivre
Ovide et Sénèque: les raisons d’un parallèle
Art d’aimer et art de vivre: corpus et plan d'étude
Première partie. L’art d’aimer selon Ovide
Chapitre premier. De l’amour considéré comme un “art”
Chapitre 2. L’art d’aimer et les autres arts
Chapitre 3. Une histoire élégiaque des arts
Chapitre 4. Morale de l’art
Chapitre 5. La didactique de l’art d’aimer: modèles et temporalité
Deuxième partie. L’art de vivre selon Sénèque
Chapitre 6. Le sémantisme d’ars chez Sénèque
Chapitre 7. Du concept d’art à la notion d’art de vivre
Chapitre 8. L’art de vivre et les autres arts
Chapitre 9. Vers l’art de vivre: modèles de la sagesse
Chapitre 10. Art de la vie et perfectionnement de soi: le temps de vivre
Conclusion générale et comparée
Constitution d’un concept
Rapports avec les autres arts et avec la nature
Idéaux et contre-valeurs
Modèles et incarnations
Pragmatique de l’art
Prolongements de réflexion (Art, jeu et sérieux – Regard extérieur, regard intérieur: théâtre et miroir – L’art d’aimer, vu de l’art de vivre – Qu’est-ce que vaincre?)
Bibliographie
Index des passages cités
Index général