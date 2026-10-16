Essai
Nouvelle parution
Élisabeth Gavoille, L'art paradoxal. Art d'aimer chez Ovide, art de vivre chez Sénèque

Élisabeth Gavoille, L'art paradoxal. Art d'aimer chez Ovide, art de vivre chez Sénèque

  • Bordeaux, Ausonius Éditions, coll. "Scripta Antiqua", 2026
  • EAN : 9782356137791
  • 534 pages
  • Prix : 35EUR.
  • Date de publication :
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Élisabeth Gavoille)

Cet ouvrage propose un parallèle entre deux extensions paradoxales de l’art, lorsque le sens du mot – sens ancien de savoir technique et rationnel, antérieur à l’acception esthétique – ne se limite plus à une compétence particulière mais s’étend à la totalité de la vie: une version poétique et parodique chez Ovide, et un versant rigoureusement philosophique avec Sénèque. Dans les deux cas il s’agit d’examiner comment se reconfigure alors la notion d’art, comment ce savoir singulier se situe par rapport aux autres et quel rapport il entretient avec la nature, en quel type de connaissance il consiste, comment il articule théorie et pratique et se déploie dans le temps.

D’un côté, l’art d’aimer ovidien est une construction ludique et fictive qui systématise la matière élégiaque et subvertit divers motifs empruntés à la tradition romaine, à l’idéologie augustéenne et aux sources philosophiques, pour définir un style de vie léger et élégant où l’amour est soumis à la raison et libéré des passions. De l’autre, l’art de vivre stoïcien selon Sénèque signifie une conception austère et exclusive de la sagesse, art parfait ou science totalement en acte qui n’appartient qu’à la figure du sage: c’est le modèle idéal qui inspire la philosophie comme “manière de vivre” et expérience quotidienne sur la voie du progrès éthique et du perfectionnement de soi.

SOMMAIRE

Introduction générale                                                                                                        

     Ars: des façons de faire à l’art d’aimer ou de vivre                                         

     La question de l’art de vivre                                                                             

     Ovide et Sénèque: les raisons d’un parallèle 

     Art d’aimer et art de vivre: corpus et plan d'étude                                                                                                 

Première partie. L’art d’aimer selon Ovide                                                           

Chapitre premier. De l’amour considéré comme un “art”                              

Chapitre 2. L’art d’aimer et les autres arts                                                    

Chapitre 3. Une histoire élégiaque des arts                                                                                                                                                   

Chapitre 4. Morale de l’art                                                                                                                                                                     

Chapitre 5. La didactique de l’art d’aimer: modèles et temporalité                                                                                                                                                                                                   

Deuxième partie. L’art de vivre selon Sénèque                                                  

Chapitre 6. Le sémantisme d’ars chez Sénèque                                               

Chapitre 7. Du concept d’art à la notion d’art de vivre                             

Chapitre 8. L’art de vivre et les autres arts                                                 

Chapitre 9. Vers l’art de vivre: modèles de la sagesse                              

Chapitre 10. Art de la vie et perfectionnement de soi: le temps de vivre

Conclusion générale et comparée                                                                   

     Constitution d’un concept

     Rapports avec les autres arts et avec la nature

     Idéaux et contre-valeurs

     Modèles et incarnations

     Pragmatique de l’art

     Prolongements de réflexion (Art, jeu et sérieux – Regard extérieur, regard intérieur: théâtre et miroir – L’art d’aimer, vu de l’art de vivre – Qu’est-ce que vaincre?)

Bibliographie                                                                                                       

Index des passages cités 

Index général