Élisabeth Gavoille, L'art paradoxal. Art d'aimer chez Ovide, art de vivre chez Sénèque

Cet ouvrage propose un parallèle entre deux extensions paradoxales de l’art, lorsque le sens du mot – sens ancien de savoir technique et rationnel, antérieur à l’acception esthétique – ne se limite plus à une compétence particulière mais s’étend à la totalité de la vie: une version poétique et parodique chez Ovide, et un versant rigoureusement philosophique avec Sénèque. Dans les deux cas il s’agit d’examiner comment se reconfigure alors la notion d’art, comment ce savoir singulier se situe par rapport aux autres et quel rapport il entretient avec la nature, en quel type de connaissance il consiste, comment il articule théorie et pratique et se déploie dans le temps.

D’un côté, l’art d’aimer ovidien est une construction ludique et fictive qui systématise la matière élégiaque et subvertit divers motifs empruntés à la tradition romaine, à l’idéologie augustéenne et aux sources philosophiques, pour définir un style de vie léger et élégant où l’amour est soumis à la raison et libéré des passions. De l’autre, l’art de vivre stoïcien selon Sénèque signifie une conception austère et exclusive de la sagesse, art parfait ou science totalement en acte qui n’appartient qu’à la figure du sage: c’est le modèle idéal qui inspire la philosophie comme “manière de vivre” et expérience quotidienne sur la voie du progrès éthique et du perfectionnement de soi.

SOMMAIRE

Introduction générale

Ars: des façons de faire à l’art d’aimer ou de vivre

La question de l’art de vivre

Ovide et Sénèque: les raisons d’un parallèle

Art d’aimer et art de vivre: corpus et plan d'étude

Première partie. L’art d’aimer selon Ovide

Chapitre premier. De l’amour considéré comme un “art”

Chapitre 2. L’art d’aimer et les autres arts

Chapitre 3. Une histoire élégiaque des arts

Chapitre 4. Morale de l’art

Chapitre 5. La didactique de l’art d’aimer: modèles et temporalité

Deuxième partie. L’art de vivre selon Sénèque

Chapitre 6. Le sémantisme d’ars chez Sénèque

Chapitre 7. Du concept d’art à la notion d’art de vivre

Chapitre 8. L’art de vivre et les autres arts

Chapitre 9. Vers l’art de vivre: modèles de la sagesse

Chapitre 10. Art de la vie et perfectionnement de soi: le temps de vivre

Conclusion générale et comparée

Constitution d’un concept

Rapports avec les autres arts et avec la nature

Idéaux et contre-valeurs

Modèles et incarnations

Pragmatique de l’art

Prolongements de réflexion (Art, jeu et sérieux – Regard extérieur, regard intérieur: théâtre et miroir – L’art d’aimer, vu de l’art de vivre – Qu’est-ce que vaincre?)

Bibliographie

Index des passages cités

Index général