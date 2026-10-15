Rencontre autour du n°13 de la revue Traits d'union : Les silences en dialogue

Rencontre : Les silences en dialogue

Le silence est-il forcément synonyme d'absence de parole, de déficience et d'impuissance ? Dans des contextes où les individus sont contraints à se taire, ne peut-il pas devenir une arme pour se défendre et agir contre l'adversité ?

Ce sont ces deux questions qui sont abordées par la revue de jeunes chercheur.se.s Traits d'Union à l'occasion de son 13ᵉ numéro. Les contributions témoignent de leurs complexités : que ce soit dans la politique, en art ou dans les mondes intimes, le silence apparaît tour à tour comme une contrainte et une force de résistance.

À l'occasion de cette rencontre, trois auteur.e.s reviendront sur leur approche. Rodolphe Harris parlera de l'expérience de son travail en tant que comédien malentendant. Georgia Kanellopoulou explorera la manière dont le théâtre aborde le thème de la maladie incurable. Benjamin Quénu exposera les rapports de force auxquels font face les écrivains en régime dictatorial.

L’équipe des Presses Sorbonne Nouvelle et l’équipe de la revue seront ravis de vous accueillir et d'échanger avec vous le 10 novembre à 17h à la Maison de la recherche de l'Université Sorbonne Nouvelle.