Florence Brachet-Champsaur, Créer c'est avoir vu le premier. Les Galeries Lafayette et la mode (1893-1969)
L’architecture spectaculaire et la fascination qu’exercent les lieux de vente sur les clients ont pu occulter la complexité du rôle du grand magasin dans le système de la mode. Fondées en 1893 à Paris par Théophile Bader et Alphonse Kahn, les Galeries Lafayette s’imposent comme un acteur essentiel du secteur, à la croisée de la création, de la production et de la distribution. Elles sélectionnent, adaptent et diffusent les tendances, quitte à copier les couturiers, ou à investir chez Vionnet, Patou ou dans les parfums Chanel.
En intégrant la fabrication, l’enseigne se fait marque. Mais après 1945, face à la révolution du prêt-à-porter, l’entreprise familiale se réinvente : bureau de style, jeunes stylistes, marques nationales et approvisionnements européens renouvellent son offre.
À partir d’archives inédites, Florence Brachet Champsaur retrace, jusqu’à la fin des Trente Glorieuses, la place, longtemps négligée, qu’occupent les Galeries Lafayette dans l’historiographie de la mode et de la distribution. Un éclairage qui renouvelle l’histoire du grand magasin et bouscule les représentations courantes des relations entre création, industrie, distribution et consommation.
Florence Brachet Champsaur est historienne, spécialiste de l’histoire des entreprises et de la mode. Sa thèse de doctorat soutenue à l’École des hautes études en sciences sociales, consacrée à l’histoire des Galeries Lafayette, a été distinguée par le Prix Crédit Agricole d’histoire des entreprises.
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Table des matières
Remerciements
Préface
Introduction
Première partie De l’enseigne à la marque
Chapitre premier. Une nouvelle donne dans l’histoire des grands magasins parisiens
Aux Galeries Lafayette : le plus jeune des grands magasins
Une entreprise familiale
Maison(s) vendant le meilleur marché de tout Paris ?
Chapitre II. Aux Galeries Lafayette : intermédiaire et médiateur
Aux Galeries Lafayette, une stratégie de marque propre
La stratégie publicitaire : la marque prend la parole
Le théâtre de la mode
Chapitre III. Les Galeries Lafayette, la propriété intellectuelle et la création
La protection de la marque Galeries Lafayette
L’état du droit
La copie comme stratégie de propagation ?
Deuxième partie La distribution, une autre histoire de la mode
Chapitre IV. La mécanique de la mode : vendre, fabriquer, acheter (1916-1939)
Une organisation à l’épreuve de la croissance
La Société parisienne de confection (SPC) dans l’organisation des Galeries Lafayette
Une structure dédiée pour les achats
La rationalisation étendue à l’ensemble de l’administration de l’entreprise
Chapitre V. Les Galeries Lafayette dans le système de la mode
La couture, les grands magasins et la confection. Dire le marché : approche narrative et stratégie de légitimation
Le rôle clé des Galeries Lafayette dans le financement de la couture
Un mariage inattendu ? Les Galeries Lafayette et Madeleine Vionnet & Cie
Le « groupe Bader » et les industries créatives
Troisième partie De la marque maison à la maison des marques
Chapitre VI. De la spoliation à la renaissance
Les Galeries Lafayette à l’heure allemande
« Administrer la pénurie et organiser la profession »
De la Libération à l’après-guerre
Chapitre VII. Du modèle américain à la promotion de l’idée européenne : le grand magasin vitrine de l’internationalisation
Se moderniser. La part de l’in uence américaine
De nouveaux fournisseurs internationaux : la fleur de la production européenne
Chapitre VIII. De la confection au prêt-à-porter : un énoncé performatif
Moderniser le vêtement industriel : l’invention du prêt-à-porter
Freins et résistances au développement du prêt-à-porter en France
Chapitre IX. Les Galeries Lafayette et le nouveau rôle de la presse féminine
Créer une lière avec la presse féminine
La presse féminine vitrine de la distribution
De nouveaux prescripteurs. Les Galeries Lafayette et la presse féminine
Du magazine au magasin
Du magasin au magazine
Chapitre X. Le modèle d’intégration verticale à l’épreuve
SPAM contre SPC : acheter ou fabriquer
Réinventer les relations avec les fournisseurs
Profession : stylist aux Galeries Lafayette
Chapitre XI. Une troisième voie entre confection et haute couture ?
Le festival de la création française : les Galeries Lafayette et le style industriel
De la marque propre aux marques nationales
Réinventer les relations avec les clients
Du rayon 20 ans au club 20 ans, une décennie d’apprentissage
Conclusion
Annexe
Bibliographie
Index
Table des illustrations