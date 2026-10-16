Florence Brachet-Champsaur, Créer c'est avoir vu le premier. Les Galeries Lafayette et la mode (1893-1969)

L’architecture spectaculaire et la fascination qu’exercent les lieux de vente sur les clients ont pu occulter la complexité du rôle du grand magasin dans le système de la mode. Fondées en 1893 à Paris par Théophile Bader et Alphonse Kahn, les Galeries Lafayette s’imposent comme un acteur essentiel du secteur, à la croisée de la création, de la production et de la distribution. Elles sélectionnent, adaptent et diffusent les tendances, quitte à copier les couturiers, ou à investir chez Vionnet, Patou ou dans les parfums Chanel.

En intégrant la fabrication, l’enseigne se fait marque. Mais après 1945, face à la révolution du prêt-à-porter, l’entreprise familiale se réinvente : bureau de style, jeunes stylistes, marques nationales et approvisionnements européens renouvellent son offre.

À partir d’archives inédites, Florence Brachet Champsaur retrace, jusqu’à la fin des Trente Glorieuses, la place, longtemps négligée, qu’occupent les Galeries Lafayette dans l’historiographie de la mode et de la distribution. Un éclairage qui renouvelle l’histoire du grand magasin et bouscule les représentations courantes des relations entre création, industrie, distribution et consommation.

Florence Brachet Champsaur est historienne, spécialiste de l’histoire des entreprises et de la mode. Sa thèse de doctorat soutenue à l’École des hautes études en sciences sociales, consacrée à l’histoire des Galeries Lafayette, a été distinguée par le Prix Crédit Agricole d’histoire des entreprises.

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Table des matières

Remerciements

Préface

Introduction

Première partie De l’enseigne à la marque

Chapitre premier. Une nouvelle donne dans l’histoire des grands magasins parisiens

Aux Galeries Lafayette : le plus jeune des grands magasins

Une entreprise familiale

Maison(s) vendant le meilleur marché de tout Paris ?

Chapitre II. Aux Galeries Lafayette : intermédiaire et médiateur

Aux Galeries Lafayette, une stratégie de marque propre

La stratégie publicitaire : la marque prend la parole

Le théâtre de la mode

Chapitre III. Les Galeries Lafayette, la propriété intellectuelle et la création

La protection de la marque Galeries Lafayette

L’état du droit

La copie comme stratégie de propagation ?

Deuxième partie La distribution, une autre histoire de la mode

Chapitre IV. La mécanique de la mode : vendre, fabriquer, acheter (1916-1939)

Une organisation à l’épreuve de la croissance

La Société parisienne de confection (SPC) dans l’organisation des Galeries Lafayette

Une structure dédiée pour les achats

La rationalisation étendue à l’ensemble de l’administration de l’entreprise

Chapitre V. Les Galeries Lafayette dans le système de la mode

La couture, les grands magasins et la confection. Dire le marché : approche narrative et stratégie de légitimation

Le rôle clé des Galeries Lafayette dans le financement de la couture

Un mariage inattendu ? Les Galeries Lafayette et Madeleine Vionnet & Cie

Le « groupe Bader » et les industries créatives

Troisième partie De la marque maison à la maison des marques

Chapitre VI. De la spoliation à la renaissance

Les Galeries Lafayette à l’heure allemande

« Administrer la pénurie et organiser la profession »

De la Libération à l’après-guerre

Chapitre VII. Du modèle américain à la promotion de l’idée européenne : le grand magasin vitrine de l’internationalisation

Se moderniser. La part de l’in uence américaine

De nouveaux fournisseurs internationaux : la fleur de la production européenne

Chapitre VIII. De la confection au prêt-à-porter : un énoncé performatif

Moderniser le vêtement industriel : l’invention du prêt-à-porter

Freins et résistances au développement du prêt-à-porter en France

Chapitre IX. Les Galeries Lafayette et le nouveau rôle de la presse féminine

Créer une lière avec la presse féminine

La presse féminine vitrine de la distribution

De nouveaux prescripteurs. Les Galeries Lafayette et la presse féminine

Du magazine au magasin

Du magasin au magazine

Chapitre X. Le modèle d’intégration verticale à l’épreuve

SPAM contre SPC : acheter ou fabriquer

Réinventer les relations avec les fournisseurs

Profession : stylist aux Galeries Lafayette

Chapitre XI. Une troisième voie entre confection et haute couture ?

Le festival de la création française : les Galeries Lafayette et le style industriel

De la marque propre aux marques nationales

Réinventer les relations avec les clients

Du rayon 20 ans au club 20 ans, une décennie d’apprentissage

Conclusion

Annexe

Bibliographie

Index

Table des illustrations