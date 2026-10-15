ISCSS + ISCAH 2027 : sciences sociales, arts et humanités (Albena, Bulgarie)

Appel à communications — ISCSS + ISCAH 2027

Les XIIIes conférences scientifiques internationales SWS sur les sciences sociales (ISCSS) et sur les arts et humanités (ISCAH) se tiendront ensemble du 25 au 30 août 2027 au Flamingo Grand Congress Centre, Albena Resort & Spa, en Bulgarie. Cette annonce commune concerne les deux conférences, organisées par SWS Scholarly Society / Secretariat Bureau.

Dans ce cadre multidisciplinaire, le domaine « Literary and Linguistic Studies » accueille les recherches sur la littérature et la poésie, la langue et la linguistique, la théorie littéraire critique, la poétique, les récits écrits et oraux, ainsi que les études interlinguistiques. Les autres domaines comprennent notamment l’histoire, la philosophie, le patrimoine, l’identité culturelle, la mémoire, les arts visuels et de la scène, l’architecture et le design. Les sciences sociales ouvrent également un espace de dialogue sur l’éducation, les médias, la culture et les transformations des sociétés. La liste complète des sections est publiée sur le site officiel.

La langue de travail est l’anglais. Les propositions de résumés doivent être soumises au plus tard le 3 août 2027. La date limite pour les textes complets et les propositions d’ateliers est le 17 août 2027. Les modalités et consignes de soumission sont disponibles sur https://www.sgemsocial.org/. Les manuscrits sont soumis à une évaluation en double aveugle par deux ou trois rapporteurs indépendants ; l’acceptation reste soumise à cette évaluation.

L’accueil et l’inscription ont lieu le 25 août ; les sessions scientifiques se déroulent du 26 au 29 août. Une excursion après la conférence le 30 août dépend d’un nombre suffisant d’inscriptions. La participation est payante ; des modalités sur place et à distance sont proposées. Les catégories, tarifs et conditions actualisés figurent sur le site officiel.

Renseignements et soumission : https://www.sgemsocial.org/

Contact : scienceart@sgemsocial.org

Organisateur : SWS Scholarly Society / Secretariat Bureau.