Hélène Dupraz-Rochas, La revendication du plaisir littéraire. Autour de Jean Renart et Raoul de Houdenc (XIIe-XIIIe siècles)

Le présent ouvrage dresse le tableau d’un moment de l’histoire poétique et culturelle des xiie et xiiie siècles au prisme du plaisir littéraire. Délectables et réflexives, les œuvres en vers de Jean Renart et Raoul de Houdenc y sont le point de départ d’une libre circulation dans la littérature vernaculaire du temps mais aussi dans d’autres champs discursifs. Ces textes font en effet entendre le discours dominant de l’Église, entre condamnation virulente et légitimation conditionnelle du plaisir. Ils témoignent aussi de l’épanouissement d’une autre idéologie, aristocratique et profane, qui accorde au deduit littéraire une valeur inédite. Ils reflètent enfin la conception médiévale du Beau littéraire formalisée par les arts poétiques médiolatins. Ce triple discours normatif éclaire la notion de plaisir littéraire et sa revendication au Moyen Âge comme valeur et comme exigence. S’esquisse ainsi la définition d’un objet culturel encore mal conceptualisé : la « littérature ».

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Table des matières

PREMIÈRE PARTIE L’EXPRESSION DU PLAISIR LITTÉRAIRE

Introduction. Les mots et la chose

Chapitre premier. Un vocabulaire

Prolégomènes : difficultés lexicologiques

Plaisirs

Déplaisirs

Chapitre II. Un (méta)discours

Les lieux d’expression du plaisir

Plaisir de l’auteur, plaisir du public

Les niveaux d’analyse du plaisir

Conclusion. Richesse et ambivalence du plaisir littéraire

DEUXIÈME PARTIE PLAISIR LITTÉRAIRE ET MORALE CHRÉTIENNE

Introduction. Un horizon moral

Chapitre III. Les condamnations du plaisir littéraire

Le corps – libido sentiendi

Le temps – ubi sunt ?

La vérité – biau mentir et soutilment

Folies

Chapitre IV. Le bon usage du plaisir littéraire

Le profit délectable

Le plaisir profitable

Conclusion. Uti et non frui

TROISIÈME PARTIE PLAISIR LITTÉRAIRE ET IDÉOLOGIE COURTOISE

Introduction. Esthétique de la réception et deduit mondain

Chapitre V. Le plaisir et la cour : éclairer la philologie par l’histoire

La noblesse face au roi

La noblesse face au peuple

La noblesse face à l’Église

Chapitre VI. Le plaisir littéraire en Courtoisie

Un art de vivre

La définition d’une identité sociale

Un art de gouverner

Un art d’aimer

Chapitre VII. De l’importance du public : les œuvres religieuses à la cour

Sphère laïque, sphère religieuse : des frontières incertaines

L’entrelacement des paradigmes

L’ostension du plaisir littéraire

Conclusion. De la société à la littérature et retour

QUATRIÈME PARTIE POÉTIQUE DU PLAISIR

Introduction. Distinction aristocratique et raffinement esthétique

Chapitre VIII. Le royaume de Poésie

Conscience littéraire

Images d’auteurs

Chapitre IX. Les hauts lieux du plaisir littéraire

Prolégomènes : l’influence des artes poeticae

Notions transversales

Préceptes et catégories rhétoriques

Le plaisir de l’ornatus

L’actio, condiment des œuvres

Entremets

Conclusion

Annexes

Bibliographie

Index