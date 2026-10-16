Hélène Dupraz-Rochas, La revendication du plaisir littéraire. Autour de Jean Renart et Raoul de Houdenc (XIIe-XIIIe siècles)
Le présent ouvrage dresse le tableau d’un moment de l’histoire poétique et culturelle des xiie et xiiie siècles au prisme du plaisir littéraire. Délectables et réflexives, les œuvres en vers de Jean Renart et Raoul de Houdenc y sont le point de départ d’une libre circulation dans la littérature vernaculaire du temps mais aussi dans d’autres champs discursifs. Ces textes font en effet entendre le discours dominant de l’Église, entre condamnation virulente et légitimation conditionnelle du plaisir. Ils témoignent aussi de l’épanouissement d’une autre idéologie, aristocratique et profane, qui accorde au deduit littéraire une valeur inédite. Ils reflètent enfin la conception médiévale du Beau littéraire formalisée par les arts poétiques médiolatins. Ce triple discours normatif éclaire la notion de plaisir littéraire et sa revendication au Moyen Âge comme valeur et comme exigence. S’esquisse ainsi la définition d’un objet culturel encore mal conceptualisé : la « littérature ».
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Table des matières
PREMIÈRE PARTIE L’EXPRESSION DU PLAISIR LITTÉRAIRE
Introduction. Les mots et la chose
Chapitre premier. Un vocabulaire
Prolégomènes : difficultés lexicologiques
Plaisirs
Déplaisirs
Chapitre II. Un (méta)discours
Les lieux d’expression du plaisir
Plaisir de l’auteur, plaisir du public
Les niveaux d’analyse du plaisir
Conclusion. Richesse et ambivalence du plaisir littéraire
DEUXIÈME PARTIE PLAISIR LITTÉRAIRE ET MORALE CHRÉTIENNE
Introduction. Un horizon moral
Chapitre III. Les condamnations du plaisir littéraire
Le corps – libido sentiendi
Le temps – ubi sunt ?
La vérité – biau mentir et soutilment
Folies
Chapitre IV. Le bon usage du plaisir littéraire
Le profit délectable
Le plaisir profitable
Conclusion. Uti et non frui
TROISIÈME PARTIE PLAISIR LITTÉRAIRE ET IDÉOLOGIE COURTOISE
Introduction. Esthétique de la réception et deduit mondain
Chapitre V. Le plaisir et la cour : éclairer la philologie par l’histoire
La noblesse face au roi
La noblesse face au peuple
La noblesse face à l’Église
Chapitre VI. Le plaisir littéraire en Courtoisie
Un art de vivre
La définition d’une identité sociale
Un art de gouverner
Un art d’aimer
Chapitre VII. De l’importance du public : les œuvres religieuses à la cour
Sphère laïque, sphère religieuse : des frontières incertaines
L’entrelacement des paradigmes
L’ostension du plaisir littéraire
Conclusion. De la société à la littérature et retour
QUATRIÈME PARTIE POÉTIQUE DU PLAISIR
Introduction. Distinction aristocratique et raffinement esthétique
Chapitre VIII. Le royaume de Poésie
Conscience littéraire
Images d’auteurs
Chapitre IX. Les hauts lieux du plaisir littéraire
Prolégomènes : l’influence des artes poeticae
Notions transversales
Préceptes et catégories rhétoriques
Le plaisir de l’ornatus
L’actio, condiment des œuvres
Entremets
Conclusion
Annexes
Bibliographie
Index