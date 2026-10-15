Vivre avec la chaleur (Nice)

Appel à contributions – Journée d’étude « Vivre avec la chaleur »

(Université Côte d’Azur, Nice, 8-9 avril 2027)

Séminaire de recherche du Réseau Météo & Climat – Cycle 2027 « Avoir chaud »

Cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre d’un nouveau séminaire consacré à la météorologie et au climat, qui se tiendra au premier semestre 2027. Le programme complet sera diffusé ultérieurement. Résolument pluridisciplinaire, ce séminaire entend favoriser le dialogue entre les sciences de l’atmosphère et du climat, d’une part, et les sciences humaines et sociales, d’autre part. Il ambitionne de devenir un espace d’échange et d’expression pour un réseau de recherche pérenne. L’objectif est d’encourager une collaboration active entre ses membres. Les personnes qui le souhaitent pourront ainsi participer à la préparation scientifique des séances et contribuer à l’animation des discussions qui suivront les interventions, en prenant notamment part aux échanges en tant que discutant·es. Au-delà de la diffusion de cet appel à contributions pour la journée d’étude des 8 et 9 avril 2027, nous souhaitons également faire connaître ce nouveau séminaire et favoriser la constitution de ce réseau. Toute personne souhaitant suivre les séances ou contribuer aux échanges en tant que discutant·e est donc invitée à nous contacter.

Argumentaire de la journée d’étude

Dans son sixième rapport d’évaluation, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations unies souligne que les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines ont provoqué un réchauffement climatique d’une ampleur sans précédent. La température moyenne à la surface du globe a ainsi augmenté de 1,1 °C par rapport à l’ère préindustrielle. Parmi les cinq scénarios principaux étudiés, aucun n’envisage d’ailleurs qu’on parvienne à limiter le réchauffement planétaire moyen en-dessous d’1.5°C d’ici 2050. En France, juillet 2026 est devenu le mois le plus chaud jamais enregistré.

Dans ce contexte d’actualité brûlante, au sens propre comme au sens figuré, les travaux menés par les sciences de l’atmosphère et du climat permettent de documenter les évolutions en cours, d’en comprendre les mécanismes et d’anticiper les évolutions futures et leurs conséquences. Mais répondre au défi climatique suppose également de mieux comprendre la manière dont sont perçues, interprétées, intégrées ces transformations. Les recherches en sciences humaines et sociales contribuent ainsi à mieux appréhender les conditions d’une réponse collective au changement climatique en interrogeant notamment notre rapport au temps. Or, si la nécessité de croiser les approches est aujourd’hui largement reconnue, le dialogue entre les différentes communautés de recherche travaillant sur le climat reste encore à renforcer. Cette journée d’étude, qui prolonge physiquement le webinaire du Réseau Météo & Climat dont le premier cycle porte sur le thème « Avoir chaud », souhaite créer cet espace de dialogue.

La chaleur est ici envisagée, non pas comme une métaphore (de l’émotion, du désir, de l’urgence ou de la conflictualité), ni comme un motif culturel ou symbolique susceptible d’être mobilisé indépendamment de toute expérience météorologique effective, mais comme une réalité météorologique et climatique, dont les expériences, les définitions et les usages sociaux méritent d’être interrogés. Cette journée d’étude souhaite donc interroger les dimensions culturelles, juridiques, littéraires, sociales ou encore politiques de l’expérience thermique : avons-nous, ou avons-nous eu tous et toutes « chaud » de la même manière, dans les mêmes conditions, avec les mêmes mots, et avec les mêmes conséquences ? « Vivre avec la chaleur », c’est étudier la façon dont la chaleur agit sur les milieux, les organismes vivants, les activités humaines et les représentations du monde. À mesure que les épisodes de chaleur deviennent plus fréquents, plus longs et plus intenses, leurs effets ne peuvent plus être appréhendés isolément. Ils invitent à penser les interactions entre les transformations des écosystèmes, les changements des modes de vie, les recompositions politico-sociales et les évolutions des sensibilités. Il s’agit ainsi d’explorer ce que la chaleur fait au monde et ce qu’elle fait de nous.

Sans prétendre à l’exhaustivité, les thèmes abordés par l’ensemble des sciences humaines et sociales pourraient être les suivants :

les effets de la chaleur sur les milieux naturels (cours d’eau, océans, faune et flore) et sur leurs interactions ;

l’aggravation de la pollution atmosphérique lors des épisodes de chaleur ;

la répétition et l’allongement des épisodes de chaleur et des phénomènes météorologiques extrêmes : observe-t-on des phénomènes d’adaptation ou, au contraire, de fragilisation des milieux, des organismes ou des sociétés ?

d’un point de vue historique, comment les sociétés se sont-elles adaptées aux épisodes de chaleur et en quoi les transformations actuelles renouvellent-elles ces expériences ?

comment les manières de se vêtir, de consommer, de se loger, de travailler, de circuler ou encore de prendre soin les uns des autres évoluent-elles sous l’effet de températures plus élevées ? Ces transformations touchent-elles de la même manière les différents groupes sociaux, les femmes et les hommes, les générations ou les territoires ?

comment les fortes températures modifient-elles nos corps, nos capacités d’attention, nos comportements, nos émotions ou nos prises de décision ?

enfin, la manière dont la chaleur transforme nos façons de raconter le monde, nos pratiques d’écriture, nos imaginaires et, plus largement, notre rapport à l’information et à la création.

Les propositions doivent être envoyées à anne.lemerre-louerat@umpv.fr et Simon.DOLET@univ-cotedazur.fr, avec un résumé de 250 mots maximum décrivant l’intervention proposée et la manière dont elle s’inscrit dans le thème et les objectifs de la journée d’étude. Les propositions émanant de chercheur.euses souhaitant s’impliquer dans le réseau seront privilégiées.

La date limite de soumission est fixée au 16 novembre 2026.

---

Bibliographie indicative

Barriopedro, D. et al., « The Hot Summer of 2010: Redrawing the Temperature Record Map of Europe », Science, vol. 332, n° 6026, 2011, p. 220-224.

Berchtold, J., Le Roy Ladurie, E., Sermain, J.-P. et Vasak, A. (dir.), Canicules et froids extrêmes, Paris, Herman, 2012.

Corbin, A. (dir.), La pluie, le soleil et le vent : une histoire de la sensibilité au temps qu’il fait, Paris, Aubier, 2013.

Fischer, E. M. et Knutti, R. « Anthropogenic contribution to global occurrence of heavy-precipitation and high-temperature extremes », Nature Climate Change, vol. 5, 2015, p. 560–564.

Fressoz, J.-B. et Locher, F., Les Révoltes du ciel. Une histoire du changement climatique XVe-XXe siècle, Paris, Seuil, 2020.

Garnier, E., « Les sociétés méditerranéennes à l’épreuve du climat (1500-1850) », Sud-Ouest européen, vol. 32, 2011, p. 21-33.

Glachant, M. et Levêque, F., Survivre à la chaleur. Adaptons-nous, Paris, Odile Jacob, 2025.

Le Roy Ladurie, E., Histoire humaine et comparée du climat, 3 t., Paris, Fayard, 2004-2009.

Mélières, M.-A. et Maréchal, C., Climats. Passé, présent, futur, Paris, Belin, 2020.

Vasak, A., Météorologies : discours sur le ciel et le climat, des Lumières au romantisme, Paris, Honoré Champion, 2007.