Fragilité de Sappho

Le dimanche 11 octobre, dans la Paulskirche à Francfort, le juriste et écrivain Philippe Sands a reçu le Prix de la paix des libraires allemands, en présence de Frank-Walter Steinmeier, le président allemand. Trois jours plus tôt, l’Académie suédoise avait couronné Anne Carson, poète, essayiste et helléniste, « pour son œuvre audacieuse et inventive qui, dans un dialogue ludique avec la tradition classique et la philologie, a créé de nouvelles formes pour la littérature contemporaine » — un choix salué, chose rare, sans polémique (voir l’annonce de Fabula, avec les traductions françaises disponibles chez L’Arche et au Seuil). Dans les deux cas, un cérémonial, un chef d’État ou une académie et l'invocation de la littérature invoquée comme instance de vérité ou de beauté. Mais au même moment, à l’université d’Édimbourg, le personnel entamait le 28 septembre cinq semaines de grève contre un plan d’économies de 140 millions de livres (parmi les quatre-vingt-dix programmes menacés figurent les langues celtiques et la licence de littérature écossaise). Le mouvement prolonge une crise que Novara Media décrit comme un démantèlement méthodique des humanités dans les universités britanniques, et dont Fabula tient la chronique depuis les mobilisations de 2010 contre le rapport Browne. Un appel tunisien posait l’an dernier la même question pour l’« université néolibérale » : quel statut pour les langues, les lettres et les arts quand seules comptent les disciplines réputées rentables ?
Jamais la valeur symbolique de la littérature n’a été aussi haute dans les cérémonies ; jamais sa valeur institutionnelle n’a été aussi basse dans les budgets des universités. Le débat sur le « déclin des lettres » avait déjà été instruit dans Fabula-LhT par Olivier Bessard-Banquy (Du déclin des lettres aujourd’hui, dans le numéro « Tombeaux de la littérature », 2009), qui y voyait autant une nostalgie et une critique de la démocratie marchande qu’un constat objectif. Sur Fabula, les justifications de l’enseignement littéraire ont été passées au crible par Jean-Raymond Fanlo (Pourquoi la littérature à l’Université ?), par Antoine Compagnon (La Littérature, pour quoi faire ?) et par Yves Citton (Lire, interpréter, actualiser). Et sur la question faussement ironique « que vaut la littérature ? » on consultera dans Acta fabula (Le quoi et le comment : valeur de la littérature) et la réflexion de Pierre Vinclair sur la Poétique de la valeur. Peut-on couronner la traductrice philologue de Sappho et les systèmes de valeur littéraires tout en détruisant au même moment la tradition académique qui les nourrit ?
Le dimanche 11 octobre, dans la Paulskirche à Francfort, le juriste et écrivain Philippe Sands a reçu le Prix de la paix des libraires allemands, en présence de Frank-Walter Steinmeier, le président allemand. Trois jours plus tôt, l’Académie suédoise avait couronné Anne Carson, poète, essayiste et helléniste, « pour son œuvre audacieuse et inventive qui, dans un dialogue ludique avec la tradition classique et la philologie, a créé de nouvelles formes pour la littérature contemporaine » — un choix salué, chose rare, sans polémique (voir l’annonce de Fabula, avec les traductions françaises disponibles chez L’Arche et au Seuil). Dans les deux cas, un cérémonial, un chef d’État ou une académie et l'invocation de la littérature invoquée comme instance de vérité ou de beauté. Mais au même moment, à l’université d’Édimbourg, le personnel entamait le 28 septembre cinq semaines de grève contre un plan d’économies de 140 millions de livres (parmi les quatre-vingt-dix programmes menacés figurent les langues celtiques et la licence de littérature écossaise). Le mouvement prolonge une crise que Novara Media décrit comme un démantèlement méthodique des humanités dans les universités britanniques, et dont Fabula tient la chronique depuis les mobilisations de 2010 contre le rapport Browne. Un appel tunisien posait l’an dernier la même question pour l’« université néolibérale » : quel statut pour les langues, les lettres et les arts quand seules comptent les disciplines réputées rentables ?