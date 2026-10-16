Élise Deschambre, Drame au présent. Le texte et la scène, au-delà des oppositions

Dans cet ouvrage, Élise Deschambre revient sur le phénomène majeur du théâtre contemporain qu’est le passage du modèle de la représentation à celui de la présentation, pour analyser certains discours – tant théoriques qu’artistiques – qui l’accompagnent : la mise en cause de la représentation serait radicale et se ferait au prix du texte dramatique. En s’appuyant sur plusieurs études de cas (textes et processus d’écriture), elle entend surtout montrer que l’écriture dramatique n’échappe pas à cette mutation.

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Table des matières

Introduction

Dramaturgies : la mimèsis déjouée par la présentation

Drame, énonciation scénique et contingence du plateau

Drame, présence et hic et nunc scénique

Drame, effets et valeur expérientielle

Des dramaturgies travaillées par la présentation



Processus d’écriture : écrire dans le présent de la création scénique

Réécrire en réaction à un travail scénique

Écrire au fil d’expérimentations scéniques

Écrire à partir d’inventions scéniques

Écrire pour et à partir d’une création scénique

Conclusion : Le texte, l’écrivain et l’écrivaine dramatiques au coeur du théâtre