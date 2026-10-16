Élise Deschambre, Drame au présent. Le texte et la scène, au-delà des oppositions
Dans cet ouvrage, Élise Deschambre revient sur le phénomène majeur du théâtre contemporain qu’est le passage du modèle de la représentation à celui de la présentation, pour analyser certains discours – tant théoriques qu’artistiques – qui l’accompagnent : la mise en cause de la représentation serait radicale et se ferait au prix du texte dramatique. En s’appuyant sur plusieurs études de cas (textes et processus d’écriture), elle entend surtout montrer que l’écriture dramatique n’échappe pas à cette mutation.
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Dramaturgies : la mimèsis déjouée par la présentation
Drame, énonciation scénique et contingence du plateau
Drame, présence et hic et nunc scénique
Drame, effets et valeur expérientielle
Des dramaturgies travaillées par la présentation
Processus d’écriture : écrire dans le présent de la création scénique
Réécrire en réaction à un travail scénique
Écrire au fil d’expérimentations scéniques
Écrire à partir d’inventions scéniques
Écrire pour et à partir d’une création scénique
Conclusion : Le texte, l’écrivain et l’écrivaine dramatiques au coeur du théâtre