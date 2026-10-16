Alba López García, Les dictionnaires onomasiologiques anglais, français, espagnol. Analyse historique et comparative

Préface de Jean Pruvost

La majorité des dictionnaires couramment utilisés suivent un ordre alphabétique direct et visent avant tout à éclairer le sens des mots inconnus. Partant d’un observatoire sémasiologique, ces ouvrages prennent pour point de départ un mot entendu ou lu, afin d’en fournir les différentes acceptions. Leur objectif principal est donc celui de décodage, à condition de connaître notamment l’orthographe du mot recherché.

Cette démarche, bien qu’efficace dans de nombreux contextes, montre ses limites dès lors que le besoin s’inverse : non plus comprendre un mot, mais le retrouver – lorsqu’il est sur le bout de la langue –, voire le découvrir. Dans les pratiques créatives, telles que la rédaction ou la traduction, les dictionnaires sémasiologiques, centrés sur la définition, s’avèrent alors inadaptés et insuffisants.

C’est là qu’interviennent les dictionnaires onomasiologiques : conçus pour l’encodage, ces ouvrages ne partent pas du signe, mais de la désignation du concept à exprimer. Leur mission est de guider le lecteur vers les mots et expressions susceptibles d’évoquer ou de rendre compte de cette idée précise. Pourtant, ces outils restent largement méconnus, confinés aux cercles spécialisés et oubliés du grand public.

Il est proposé dans ce livre de leur redonner toute leur place, en s’appuyant sur l’étude comparative et typologique de trois réalisations majeures de la lexicographie onomasiologique dans trois aires linguistiques et culturelles distinctes : le Thesaurus of English Words and Phrases de Roget (1852), le Dictionnaire analogique de la langue française de Boissière (1862), et le Diccionario ideológico de la lengua española de Casares (1942).

Alba López García, exerçant sa recherche dans le cadre de l’ENSPSL, est diplômée de Sorbonne Université, et occupe actuellement un poste de lectrice de français à Boston College. Ses travaux s’inscrivent à la croisée de la linguistique et de la littérature, avec un intérêt particulier pour les dictionnaires dans leurs différentes langues, époques et traditions lexicographiques.

Extrait de l’introduction…

Table des matières…

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Version PDF : e-EAN 9782745365880. 37 EUR.