Bertrand Joly, Dictionnaire biographique et géographique du nationalisme français (1880-1900), tome 2

Le premier tome du Dictionnaire du nationalisme a paru en 1998. En plus d’un quart de siècle, de nouvelles sources importantes se sont ouvertes (fonds Maurras, fonds des Hautes Cours de justice, archives rapatriées de Moscou, etc.), les ressources en ligne se sont multipliées et la recherche historique a pu faire de nouveaux et grands progrès. Ce second tome en offre les résultats pour le premier âge du nationalisme français, de la cristallisation boulangiste initiale à la synthèse antidreyfusarde. La partie biographique accueille 249 noms nouveaux mais aussi complète et parfois corrige les notices du premier volume ; la partie géographique accorde une attention privilégiée à l’implantation des comités boulangistes, particulièrement dense à Paris et beaucoup plus faible en province.

Bertrand Joly, né en 1954, a été conservateur aux Archives nationales puis professeur d’histoire contemporaine à l’université de Nantes. Ses recherches ont porté sur l’histoire politique de la Troisième République et particulièrement sur le boulangisme et l’affaire Dreyfus. Il est l’auteur aux éditions Honoré Champion de Vie de Maurice Vergoin, député boulangiste, suivi des Souvenirs inédits de Maurice Vergoin (2005).

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Version PDF : e-EAN 9782745365842. 50 EUR.