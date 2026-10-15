Tristan en prose, t. 2 : Édition du manuscrit BnF fr. 756 (éd. Federica Buttò)

Dix-neuf ans après la dernière publication d’un volume du Tristan en prose (2007), ce travail vient compléter l’édition s’appuyant sur le ms. BnF fr. 757 en rendant accessible la première moitié du roman, contenue dans le codex BnF fr. 756. En plus de mettre à disposition le texte d’un témoin important, la nouvelle édition met en évidence de nouveaux liens entre certains codices de la tradition manuscrite, apporte des informations supplémentaires sur les témoins utilisés pour la collatio et des éclaircissements sur l’histoire du ms. fr. 756, et contribue aux travaux linguistiques sur le franco-italien et sur le « français de Naples ». Tout cela a été possible grâce à une approche pluridisciplinaire croisant paléographie, codicologie, histoire, philologie, littérature et linguistique. Ainsi ce travail ouvrira de nouvelles pistes de recherche sur la tradition manuscrite du Tristan en prose, qui reste un champ d’investigation ouvert et prometteur. Nous mettons, enfin, à disposition de la communauté scientifique une édition qui comble une lacune éditoriale du Tristan en prose en permettant de le lire, pour la première fois, d’un seul tenant à partir d’un manuscrit unique, le BnF fr. 756-757.

Federica Buttò est docteure en langue et littérature française médiévale. Elle a soutenu sa thèse de doctorat le 15 décembre 2023 à l’Université Rennes II, en cotutelle avec l’Université de Sienne.

Extrait de l'introduction...

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Version PDF : e-EAN 9782745365590. 58 EUR