Chants de femmes au temps des trouvères. Textes édités, traduits, présentés avec leurs mélodies et commentés par Gérard Le Vot

Consacrée aux chants des femmes trouvères aux XIIe et XIIIe siècles, l’édition propose 69 chansons réunissant pour la première fois les textes en ancien français, leurs traductions et les mélodies. Le répertoire est d’une grande homogénéité, et un trésor inestimable trop longtemps laissé en jachère. Donner à chanter en priorité, voilà l’un des enjeux du livre : le « rechant ».

Quatrième de couverture

Consacrée aux chansons des femmes aux XIIe et XIIIe siècles, cette édition propose soixante-neuf chants : un répertoire diversifié par les genres poétiques et les musiques et qui n’a jamais été réuni en propre, à la fois pour les paroles en ancien français, leurs traductions et leurs mélodies. En fait, les historiens ont laissé en jachère ce trésor inestimable : les premiers chants par lesquels les femmes se reliaient au monde courtois. Dans les enjeux présents entre féminin et masculin, ces chansons interrogent : pourquoi ont-elles été l’objet de malentendus, sinon méconnues, le plus souvent oubliées ? Chercher la « compositrice » (la troveresse) est un piège, les attributions étant inexistantes ou fragiles. Le répertoire, pourtant, est d’une grande homogénéité : la femme par sa voix sexuée qui court dans presque toutes les chansons, par ses préoccupations, sa sensibilité et ses façons d’agir, par ses manières de dire son amour, nous fait entrer dans une planète éloignée de la courtoisie des poètes.

Questionner la voix féminine à l’époque des trouvères, c’est tenter de définir les genres des chansons et les situations où la femme, mise en scène, chante. Comment la retrouver derrière les clichés et les archétypes souvent élaborés par les poètes ? Donner à chanter est aussi l’un des enjeux du livre. En effet, les chansons sont faites pour être lues, mais encore vocalisées, dramatisées. C’est comme si l’historien prenait un chemin tout-à-coup différent, plus léger, s’efforçant de renouer avec le passé en faisant corps avec la chanson vocalisée. Les deux derniers chapitres introductifs consacrés à la musique donnent quelques clefs pour l’interprète, avec un mode d’emploi et des règles simples, pas forcément prescriptives. À chaque chanteuse de configurer les chansons qui lui plaisent selon sa voix et sa sensibilité musicale en une fiction vivante, qui recrée et célèbre les plaintes et la ferveur amoureuses de ces femmes oubliées des XIIe-XIIIe siècles.

Gérard Le Vot, universitaire à la retraite, docteur en musicologie, maître de conférences, ancien directeur du département de musique et musicologie de l’université Lyon 2, chanteur et harpiste, auteur de sept disques et d’une centaine de travaux sur la poésie chantée médiévale, la chanson et l’esthétique des musiques populaires du XXe siècle. Il a publié notamment une Poétique du Rock (2017) et une synthèse concernant Les troubadours, les chansons et leur musique (2019). En 1996, il éditait chez Honoré Champion L’œuvre lyrique de Blondel de Nesle. Édition des mélodies et études des variantes (avec A. Bahat). En tant que musicien et poète, il poste des vidéos sur YouTube et publie réflexions et poèmes sur Facebook. Grand Prix de l’Académie Charles Cros au titre du patrimoine (1981).

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

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Version PDF : e-EAN 9782380961775. 13,50 EUR