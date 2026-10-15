Jean Boutier & Michel Cassan, Un livre de famille à la lumière des archives. Les Baluze de Tulle (1560-1640). Préface de Yves-Marie Bercé, membre de l'Institut

Perdu depuis la fin du XIXe siècle, le livre de famille des Baluze, modestes juristes à Tulle, siège d’évêché et d’institutions fiscales et judiciaires, a été retrouvé en 2015.

Cette nouvelle édition critique est confrontée à un dossier de papiers de famille constitué au cours de recherches dans de nombreux dépôts d’archives et bibliothèques pour en élucider la teneur, y compris les silences et les oublis. Alors qu’après des décennies de travaux, ces écritures domestiques – livres de raison ou de famille, écrits du for privé… – semblaient avoir livré tous leurs secrets, cette confrontation invite à réévaluer leurs apports et leurs limites. Ces écritures emplies de zones d’ombres, négligeant les lignées parallèles de la famille, discrètes sur ses connexions nationales, n’en livrent pas l’histoire au vrai.

L’ouvrage propose cette histoire à partir de moments-clés de la vie des deux scripteurs, l’occupation de Tulle par les troupes du vicomte de Turenne lors du consulat de Jean, l’entrée de son fils Étienne dans l’État royal de justice et l’élite tulliste au cours du premier XVIIe siècle.

Un portrait très neuf des transformations des élites locales à l’aube des Temps modernes.

Jean Boutier, directeur d’études de l’EHESS, étudie l’histoire sociale et culturelle comparée des élites européennes (XVIe-XIXe siècle), en particulier les cours et les aristocraties, et les milieux intellectuels.

Michel Cassan, professeur émérite à l’Université de Poitiers, étudie l’histoire sociale et religieuse de la première modernité, notamment le monde des officiers « moyens » et les sorties des guerres de Religion.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

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Version PDF : e-EAN 9782745365668. 35 EUR