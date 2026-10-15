Jacqueline Cerquiglini-Toulet, Écrire au Moyen Âge. Le jeu de la forme, l'enjeu du nom

Ces études s’emploient à cerner l’esthétique qui se met en place à la fin du Moyen Âge dans l’acte d’écrire de la poésie : mystère des lettres, mystère du chant. Les poètes jouent avec les formes, ballades, rondeaux, et avec leurs regroupements dans des constructions complexes, toujours en instance de composition, voire de recomposition. Travail de l’un et du multiple, de la pièce et du morceau, qui s’illustre dans cet objet étrange, cette somme discontinue, qu’est le dit. Le chant peut construire. Des figures mythiques le disent, telle celle d’Amphion. Les lettres s’aimantent ou se disséminent, créant l’espace même des œuvres. De ce chemin des lettres, de ces voies droites ou obliques, de ces cercles, jaillit le nom même des poètes : Eustache, Christine, François et les autres.

Professeure émérite de Sorbonne Université, Jacqueline Cerquiglini-Toulet a enseigné la littérature médiévale à la Sorbonne, à l’Université de Genève et dans diverses Universités américaines dont Princeton. Sensible aux enjeux des formes poétiques, elle s’est attachée tout particulièrement pour sa recherche aux poètes des XIVe et XVe siècles : Guillaume de Machaut, Christine de Pizan et François Villon.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

—

Version PDF : e-EAN 9782745364722. 34 EUR