Contes de fées, fables et mythes : perspectives écologiques (Nantes)

Colloque international coorganisé par Nantes Université et Sorbonne Université

20–22 octobre 2026

Nantes Université – Château du Tertre

Présentation

S’inscrivant dans une perspective écologique appliquée aux études italiennes, ce colloque international vise à interroger la manière dont la fable, le conte de fées et le récit mythologique ont pu, à différentes époques, façonner des imaginaires et des dispositifs narratifs à même de penser la relation entre le vivant et son environnement. L’objectif est d’examiner comment ces formes – longtemps reléguées aux marges de la réflexion critique – peuvent aujourd’hui, dans leurs déclinaisons narratives, théâtrales et audiovisuelles, constituer de véritables laboratoires d’expérimentation, capables de contribuer à une reconfiguration de nos rapports au vivant, en offrant de nouveaux outils critiques pour appréhender l’ère de l’Anthropocène.

Programme



Mardi 20 octobre 2026

9h15 – Accueil des participant·e·s

9h45 – Ouverture des travaux

Session 1 – Cosmologies, écologies et transmissions du conte : du folklore aux pratiques contemporaines

Modération : Dominique Peyrache-Leborgne

10h–10h25 – Marie-Claude Hubert (Université de Lorraine), « La fable à l’épreuve de l’écologie : mutations narratives et reconfiguration du vivant dans la littérature jeunesse »

10h25–10h50 – Magali Jeannin (Université Caen-Normandie) et Stéphanie Lemarchand (Université Caen-Normandie), « Enjeux et défis d’une relecture écologique des contes traditionnels auprès des publics scolaires : déclinaison autour du fiancé-animal »

10h50–11h15 – Marta Colleoni (Université de Bergame), « Contes de fées de Brembo : un laboratoire de narration et de care humain et territorial »

11h15–11h45 – Discussion

12h10–14h – Déjeuner

Session 2 – Mutation des mythes et des milieux : lectures écologiques avant la lettre

Modération : Vittoriano Gallico

14h–14h25 – Marguerite Bordry (Sorbonne Université), « Le mythe à l’épreuve du milieu : Venise dans la littérature mineure du XIXᵉ siècle »

14h25–14h50 – Rosalia Rampulla (Nantes Université), « Rileggere Orione: mito, Madre Terra e dismisura umana nella tragicommedia di Morselli »

14h50–15h15 – Guglielmo Pellerino (Sorbonne Université), « Antonio Gramsci fabuliste : écologie, allégorie et cosmologie du vivant dans Il topo e la montagna »

15h15–15h45 – Discussion, pause et fin de journée

20h – Dîner officiel



Mercredi 21 octobre 2026

Session 3 – Fabuler au temps de la catastrophe écologique

Modération : Aurélie Gendrat-Claudel

9h30–9h55 – Flavia Zerbini (Université Mont-Blanc), « “Questo libro nasce dall’ansia”. Mito ed eco-femminismo nell’opera di Ginevra Bompiani »

9h55–10h20 – Chiara Protani (Université de Bologne / Clermont Auvergne), « Réécrire Antigone à l’ère de la crise climatique : entre mythe, tragédie et conscience écologique »

10h20–10h50 – Discussion et pause

Modération : Walter Zidaric

10h50–11h15 – Martina Mileto (Sorbonne Université), « Réécrire le mythe de Sedna : l’ontologie relationnelle d’Antonella Anedda »

11h15–11h40 – Andrea Bongiorno (Université Aix-Marseille / Université de Sienne), « Oltre la riscrittura: mito, relazione e mitopoiesi nella poetica ecologica di Antonella Anedda »

11h40–12h10 – Discussion

12h10–14h – Déjeuner

Session 4 – Métamorphoses et réécritures écologiques

Modération : Nicolas Corréard

14h–14h25 – Michela La Grotteria (Université d’Oslo), « Quando “io” è altro. Metamorfosi, agentività del non-umano ed ecopoetica ne Lo Cunto de li Cunti di Giambattista Basile »

14h25–14h50 – Nerida Woodhams Bertozzi (Université de Bologne / Paris Nanterre), « L’archeologia del possibile nella brughiera: memoria, resistenza e biodiversità culturale in Il gioco di Santa Oca di Laura Pariani »

14h50–15h15 – Alessandra Stazzone (Sorbonne Université), « “Se mi perdo, tuo destino” : réécriture écologique de l’iconographie des Carte Trevisane dans les Carte Bellunesi de Dal Negro »

15h15–15h45 – Discussion, pause et fin de journée



Jeudi 22 octobre 2026

Session 5 – Écritures et représentations du vivant : littérature, théâtre, cinéma

Modération : Karine Cardini

9h30–9h55 – Élodie Cornez (Université de Lille), « Quand les hommes se mettent à pondre des œufs : retournement de l’ordre naturel et écoféminisme dans le théâtre d’Emma Dante »

9h55–10h20 – Vittoriano Gallico (Nantes Université), « Fabulation et émerveillement : le cinéma d’Alice Rohrwacher par-delà la thématisation écologique »

10h20–10h50 – Discussion et pause

Modération : Lucia della Fontana

10h50–11h15 – Anna Kalyvi (Université de Strasbourg), « Du corps-arbre aux gestes-oracles : écopoétique, agentivité et recyclage du mythe de Daphné aux Sibylles » (en ligne)

11h15–11h40 – Davide Luglio (Sorbonne Université), « Affabulare oltre la Natura. Immaginazione e redistribuzione del sensibile nelle Operette morali »

11h40–12h10 – Discussion

12h10–14h – Déjeuner

Session 6 – Le laboratoire d’écriture écologique d’Italo Calvino

Modération : Marguerite Bordry

14h–14h25 – Guy Etienne Rivier (Sorbonne Université / Université de Sienne), « Ripensare l’Umwelt in letteratura. Fiaba e mito come riformulazione della relazione tra umano e non-umano in Ultimo viene il corvo di Italo Calvino »

14h25–14h50 – Lucia Lorusso (Université de Palerme), « Corpi porosi e cosmologie ibride: metamorfosi e antropomorfismo nelle Fiabe italiane di Italo Calvino »

14h50–15h30 – Discussion et pause

Modération : Iris Chionne

15h30–15h55 – Enrico Bolzoni (Université de Bologne), « Métamorphose et brouillage du vivant chez Italo Calvino : du conte à la cosmologie narrative »

15h55–16h20 – Luca Naponiello (Northeastern University), « Radici mobili: botanica, metamorfosi e genere nelle Fiabe italiane di Italo Calvino » (en ligne)

16h20–16h45 – Discussion et clôture des travaux



Informations pratiques

Lieu : Nantes Université, Château du Tertre, salles du rez-de-chaussée.

Dates : 20, 21 et 22 octobre 2026.

Comité d’organisation

Marguerite Bordry, Iris Chionne, Lucia della Fontana, Vittoriano Gallico.

Comité scientifique

Carla Benedetti (Università di Pisa), Marguerite Bordry (Sorbonne Université), Lucia della Fontana (Sorbonne Université – Nantes Université), Vittoriano Gallico (Nantes Université), Stefano Lazzarin (Università di Parma), Davide Luglio (Sorbonne Université), Alice Parrinello (University of Toronto), Elena Sottilotta (University of Cambridge).