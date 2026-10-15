Éric Glatre, Dictionnaire de la boulangerie-viennoiserie et des pains du monde

Dès les premiers mots de ce dictionnaire inédit, on perçoit combien ce « pain » qui est nôtre à chaque repas et ces « viennoiseries » qui font notre régal relèvent d’un vocabulaire extrêmement riche, avec quelques 800 pains et viennoiseries ici décrits. Et cela au cours d’un véritable tour du monde à travers cinq continents, permettant la mise en valeur de pains traditionnels, régionaux, quotidiens ou de fête, de miches, de petits pains, de pains plats, de pains sans gluten, etc. Et d’innombrables viennoiseries.

Des premiers mots, abaisse, à bouche, additif, airial, aux derniers, zopf, un pain au lait très prisé, zymase, une enzyme contenue dans la levure, zymla, un petit pain d’origine polonaise, en passant par des articles sur l’apprenti boulanger, le baiser du boulanger, la bricole, le czot, la farine de dictame, la plaque de pâtisserie, le pithiviers, la réaction de Maillard, les scones, ou le tordu du Gers, l’eau vient à la bouche et le voyage se révèle passionnant, très souvent inattendu, assurément gastronomique.

De fait, l’extraordinaire variété des pains produits depuis la nuit des temps par les femmes, puis par les hommes, défie l’imagination. Pareil dictionnaire permet en vérité d’être précis, clair et sans emphase, pour pouvoir échanger en parfaite complicité sur le sujet, que l’on soit professionnel ou amateur.

Au fil des pages le lecteur trouvera expliqués le savoir-faire et les procédés de fabrication, les états de cuisson et les objets les plus usuels qui participent à l’accomplissement du métier de boulanger, sans oublier l’énoncé des matières premières. Impossible, ayant ce dictionnaire en mains, de ne pas rêver et de ne pas ressentir un vif appétit lexical !

Historien et écrivain, passionné par les vins, la gastronomie et la lexicologie, Éric Glatre est membre de la Société française de la Terminologie et de la Société des Gens de Lettres. En trente ans, il a publié près de soixante-dix ouvrages en France et à l’étranger, parmi lesquels figurent une douzaine de dictionnaires consacrés aux produits de bouche.

Avant-propos...

Liste des entrées...

—

Version PDF : e-EAN 97823809614470. 24 EUR