Marc Lapprand, La Pataphysique. Mythe, mystères et mystifications. Suivi d'un entretien avec Pascal Ory, membre du Collège de Pataphysique et l'Académie française

Marc Lapprand démêle les écheveaux de la Pataphysique, « science des solutions imaginaires » née d’Alfred Jarry par le biais de l’énigmatique docteur Faustroll. Il s’adresse autant au lecteur curieux qu’à celui plus averti, et renouvelle la critique de la Pataphysique, une entité bien vivante et même pérenne.

Quatrième de couverture

La Pataphysique est une science imaginaire née du cerveau d’Alfred Jarry (1873-1907) par le biais de l’énigmatique docteur Faustroll. Mais les élucubrations de ce singulier personnage ne parurent qu’en 1911 dans les Gestes et opinions du docteur Faustroll, Pataphysicien. En l’absence de son inventeur, on aurait pu croire que la ’Pataphysique demeurerait une curiosité littéraire, au même titre que l’Île Laputa de Jonathan Swift dans ses Voyages de Gulliver, ou encore que le Mont analogue de René Daumal dans son roman du même nom (publié en 1952). C’est la création du Collège de ’Pataphysique, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui va redonner vie à cette « science des solutions imaginaires », et ce dans le plus grand sérieux. Non contents d’insuffler à la ’Pataphysique ses lettres de noblesse, les premiers membres du Collège vont l’enrichir de savantes et convaincantes mystifications.

Cet ouvrage se propose d’en démêler les écheveaux avec précision et objectivité. Cet essai s’enrichit d’un entretien avec l’historien de la culture Pascal Ory, lui-même membre de l’auguste Collège de ’Pataphysique, et récemment accueilli à l’Académie française.

Marc Lapprand est professeur émérite de l’Université de Victoria (Canada) et membre de la Société Royale du Canada. Grand spécialiste de Boris Vian, il est également un spécialiste reconnu de L’Oulipo, ayant publié de nombreux ouvrages dont, dans nos éditions, avec Christophe Reig, Noël Arnaud, chef d’orchestre de l’Oulipo. Correspondance 1961-1998 (2018), Jacques Bens : Mémoires d’un « vieux crocodile ». Correspondance 1952-2001 (2022), De la Pataphysique à l’Oulipo, Correspondance 1950-1999 (2025).

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

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Version PDF : e-EAN 9782745366283. 24,50 EUR