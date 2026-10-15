Laura Carvigan-Cassin (dir.), Maryse Condé, chez elle et dans le monde

Chez elle et dans le monde, Maryse Condé a fait retentir une voix indocile et provocante, qui tente de peindre la vérité du cœur. Les contributions d’éminents spécialistes internationaux réunies dans ces pages – de l’exploration de l’écriture condéenne à la réflexion sur son rayonnement diasporique – réactualisent la critique d’un atelier d’écriture atypique.

Quatrième de couverture

En avril 2024, confirmant son statut d’écrivaine emblématique, Maryse Condé est élevée au rang des auteurs de la littérature française célébrés solennellement par la Nation entière. La formidable vitalité de son œuvre est commentée par ses contemporains. En Guadeloupe, l’hommage rendu à celle qui a su faire rayonner son peyi sur la scène littéraire internationale, rassemble les plus éminents spécialistes de son œuvre-monde.

Les contributions réunies dans ces pages – de l’exploration des fondements de l’écriture condéenne à la réflexion sur son ancrage et son rayonnement diasporique – donnent à mesurer l’ampleur d’une œuvre majeure de la littérature française qui dépouille le réel de visions et de valeurs trop communes et bouleverse les hiérarchies. Poursuivre le dialogue qu’elle a su ouvrir, un dialogue entre la Guadeloupe et une pluralité de continents, c’est donner leurs scintillements et leurs couleurs aux flots des agitations, des incompréhensions et des complexités de l’histoire nationale.

Chez elle et dans le monde, Maryse Condé a fait retentir une voix indocile et provocante, une voix juste qui tente de peindre la vérité du cœur, qui rit, qui pleure ; cette voix est celle d’une femme, journaliste, enseignante, écrivaine, indépendantiste engagée, qui, choisissant l’avenir pour tout juge, entend donner accès à d’autres pensées et à d’autres logiques.

Laura Carvigan-Cassin est Maître de conférences en littératures française et francophone à l’université des Antilles. Ses travaux portent sur les contre-espaces définis par les écrivains d’expression française, l’hétérotopologie et les liens entre littérature et éthique, suivant des procédés d’élucidation critique des littératures francophones. Elle a publié Littératures francophones : oralité et mondialités (Honoré Champion, 2021).

Ont collaboré à ce volume : Axel ARTHERON, Noëlle CARRUGGI, Laura CARVIGAN-CASSIN, Romuald FONKOUA, Cilas KEMEDJIO, Xavier LUCE, Christiane MAKWARD, Lydie MOUDILENO, Adlai MURDOCH, Richard PHILCOX, Françoise SIMASOTCHI-BRONES, Pascale THERIEZ.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

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Version PDF : e-EAN 9782745366221. 22,50 EUR