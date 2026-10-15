"La force du désir. L'économie libidinale dans La Comédie humaine", par José-Luis Diaz. Séminaire du GIRB 2026-2027 (Paris, Maison de Balzac & en ligne)

En raison de la fermeture probable de l'Université Paris Cité, la séance introductive du séminaire du GIRB 2026-2027 "La force du désir. L'économie libidinale dans La Comédie humaine" assurée par José-Luis Diaz se tiendra à la Maison de Balzac vendredi 16 octobre à partir de 14h.

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