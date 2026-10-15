Patrick Tort, L'origine du symbolique. Histoire naturelle et sociale du paraître

Patrick Tort raconte comment le symbolique naît dans le mensonge et dans l’illusion. De la critique de la linguistique saussurienne aux théories du mimétisme, de la biologie à la psychanalyse, de Darwin à Lacan, il révèle une puissance d’emprise et d’imposture qui, aujourd’hui détachée de la vie et de la vérité, en vient à dominer la politique mondiale.

Quatrième de couverture

Le premier support du symbolique est le corps – le corps animal, celui qui ressent, désire, se cache ou s’expose, et traduit en postures et en gestes ses émotions et ses besoins. D’emblée, le symbolique est facteur de survie. Il est nutritionnel, sexuel, territorial : il induit la séduction ou le combat. Il naît lorsqu’un être vivant perçoit, à travers l’apparence d’un autre corps ou sa simple détection, une menace ou une ressource, un rival ou un allié, une opportunité ou un péril – et règle son comportement selon la signification que revêt pour lui cette présence ou cette trace.

Avant le langage, avant toute institution du signe et toute convention, le symbolique est une intensification de l’apparence : un rehaut du paraître qui engendre emprise, dissuasion, fascination ou méprise. Le chat qui se hérisse et semble ainsi plus redoutable, la pieuvre qui affiche la forme d’un serpent marin ou qui à l’inverse s’assimile au substrat jusqu’à y disparaître, attestent que le jeu des apparences tisse, au cœur de la nature, un réseau de significations et de feintes propre à chaque système d’interactions et à chaque univers perceptif.

De la critique de la linguistique saussurienne aux théories du mimétisme, de la biologie cellulaire à la psychanalyse, de Darwin à Lacan, de la mythologie à la politique, ce livre fondateur explore la genèse, les métamorphoses et l’hypertrophie contemporaine du symbolique. Sous les lumières croisées des sciences naturelles, psychologiques et sociales, il révèle une puissance d’illusion et d’imposture qui, aujourd’hui détachée de la vie et de la vérité mais empruntant leur masque, en vient à dominer la politique mondiale, à mesure que les ressources symboliques, devenues une nouvelle marchandise aux mains des grands appareils d’influence, structurent les pratiques, orientent les croyances, configurent les affects et modèlent les trajectoires individuelles et collectives.

Patrick Tort, Philosophe, linguiste, historien des sciences biologiques et humaines, a joué un rôle majeur dans la connaissance et la compréhension contemporaines de la pensée et de l’œuvre de Darwin, dont il est l’éditeur en français. Lauréat de l’Académie des sciences, il a dirigé le Dictionnaire du darwinisme et de l’évolution, a publié une soixantaine de livres et près de 2 600 articles. Tout en poursuivant l’explicitation des principes méthodologiques de son Analyse des complexes discursifs, il dirige actuellement la réalisation du Dictionnaire du matérialisme.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

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Version PDF : e-EAN 9782380961928. 22,50 EUR