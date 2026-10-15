Jean Marigny, Le vampire dans la littérature du XXe siècle. Avec une postface inédite (rééd.)

Réimpression de l'édition de 2003, augmentée d'une postface inédite traitant des deux dernières décennies.

Y a-t-il encore une parenté entre le Dracula de Bram Stoker et les prédateurs postmodernes d’Anne Rice ? Comment des genres littéraires très variés se sont emparé de ces personnages ? Jean Marigny nous livre une passionnante histoire littéraire des vampires, en définissant également les significations nouvelles que le mythe a acquises.

Quatrième de couverture

De tous les personnages de la littérature fantastique, le vampire est sans doute celui qui domine le plus l’imaginaire contemporain. Son omniprésence dans la littérature, mais aussi dans la bande dessinée, au cinéma, à la télévision, dans les jeux de rôle et même dans la publicité, constitue à elle seule la preuve qu’il exerce une incontestable fascination sur le grand public.

Le vampire qui nous est devenu désormais si familier est-il le même que celui qui faisait rêver les romantiques ? Y a-t-il encore une parenté entre le Dracula de Bram Stoker et les élégants prédateurs postmodernes imaginés par Anne Rice ? Pourquoi et comment des genres littéraires aussi différents que la science-fiction, le roman policier, la littérature enfantine et même la littérature sentimentale se sont à leur tour emparé de ces personnages qui semblaient devoir se limiter au seul récit d’horreur ? C’est à ces questions, et à bien d’autres, que cet ouvrage tente de fournir des réponses, en montrant comment notre siècle si riche en événements tragiques et en bouleversements planétaires a modifié la perception que l’on avait des vampires, et en essayant de définir les significations nouvelles que le mythe a acquises un siècle après la parution de Dracula, dans un monde qui a perdu ses certitudes et qui est à la recherche de nouveaux repères.

Grand Prix de l’Imaginaire Essais 2004

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

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Format PDF : e-EAN 9782380961799. 17 EUR