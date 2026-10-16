Roland Dorgelès, Le Château des Brouillards

Ce roman de Roland Dorgelès, grande figure de Montmartre, raconte de manière jouissive la vie du Château des Brouillards, haut lieu de la bohème.

Le Château des Brouillards – où ont séjourné Nerval, Renoir, Léon Bloy, Steinlen, Modigliani… et qui existe toujours ! –, est une grande bâtisse qui, à la fin du xixe siècle, accueillait une humanité haute en couleur, dans ses murs comme dans son ancien parc devenu le « maquis » de Montmartre, terrain vague jonché de cabanons. Y vivaient ouvriers en rupture de ban, escrocs à la petite semaine, chiffonniers, écrivains et peintres sans le sou, lorettes, chansonniers fréquentant en voisin Le Lapin agile, marlous de tout poil… Ce roman de Roland Dorgelès, grande figure de la Butte, raconte de manière jouissive la vie de cette communauté, à travers les tribulations de son anti-héros Paul-Gérard Clair, jeune poète en devenir qui, en se liant à une bande d’anarchistes logés au « Château », chez la mystérieuse relieuse Lucie Rapin, va se trouver impliqué dans une affaire de fausse monnaie… « La bohème » n’est pas qu’une célèbre chanson, c’est aussi ce roman.