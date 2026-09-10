Gohier Maxime, Yann Lignereux (dir.), ENQ&DOC 81 - Pouvoirs et mémoires du comte de Frontenac

Louis de Buade, comte de Frontenac, exerce les fonctions de gouverneur de la Nouvelle-France sous le règne de Louis XIV. Représentant le Roi-Soleil dans cette province coloniale du royaume, il assume des responsabilités nombreuses dans les domaines militaire, diplomatique, économique et judiciaire, dans le cadre desquelles il se confronte régulièrement aux autres autorités laïques et ecclésiastiques du jeune Canada français. L’historiographie a longtemps retenu de ses deux gouvernorats (1672-1682 et 1689-1698) l’image d’un aristocrate du Grand Siècle au caractère emporté, pris dans d’innombrables conflits de compétences et de dignités. Le grand public s’est imaginé, quant à lui, un Frontenac plein de panache, héros de Québec contre la flotte anglaise de Phips en 1690, et acteur décisif de la difficile pacification avec les Iroquois conduisant à la Grande Paix de Montréal de 1701. C’est sur la base de ces deux héritages que l’ouvrage international et pluridisciplinaire a entrepris de réviser l’histoire du gouverneur Frontenac (et de sa femme Anne de La Grande-Trianon) et de la Nouvelle-France à la fin du XVIIe siècle, afin de réévaluer le passif critique d’un homme jugé selon son dernier biographe (W. J. Eccles, 1959) bien plus courtisan que gouverneur, comme l’image certainement trop flatteuse du héros des imaginations populaires : bref, retrouver le gouverneur Frontenac derrière les masques du blâme et de l’éloge qui en brouillent l’histoire.

Publié avec le soutien de Nantes Université.

Table des matières

Introduction

Les auteurs

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Maxime Gohier et Yann Lignereux

Introduction

Éric Roulet

Frontenac et les autres

Les gouverneurs généraux des colonies françaises d’Amérique à la fin du xviie siècle

Éric Wenzel

Frontenac et l’exercice ambiguë de la justice en Nouvelle-France

Alexandre Dubé

Éclats et obscurité

Réfléchir au pouvoir politique avec Frontenac

Yann Lignereux

Une société politique en représentation ?

Démiurgie gouvernementale et génétique sociale : Québec, octobre 1672

Jérôme Loiseau

Le comte de Frontenac, les castors et l’hypothétique assemblée des États du Canada

Marie-Ange Croft et Nicolas Beaudry

« Sa mort était digne d’un héros »

Le tombeau de Frontenac

Pierre-Olivier Ouellet

Entre Tartuffe et Bellone

Les (en)jeux de la représentation artistique

Pauline Ferrier-Viaud

L’influence de la « Divine » Mme de Frontenac : un mythe historiographique ?

Erwan Étienne

Gouverner dans la tourmente

Pouvoirs et réseaux du gouverneur-général Lefebvre de La Barre (1682-1685)

Maxime Gohier

Une diplomatie épistolaire : les discours de Frontenac aux Autochtones dans les archives coloniales

Mathieu Taloté

Faire otage, faire la paix

Usages et destins des captifs dans la dernière guerre franco-iroquoise (1689-1698)

Les auteurs