"La langue française à l’ère de l’automatisation intégrale", par Achille Mbembe (legrandcontinent.eu)

"Que la langue française se soit répandue dans le monde et que, de nos jours, elle soit parlée par des centaines de millions de personnes à travers la planète est la conséquence non d’un événement décisif et unique, mais d’une série de mutations complexes qui n’ont pas été que le fait du prince. Il faut le rappeler car, dans la mythologie française, tout est en effet supposé procéder du prince et de sa volonté. À l’occasion, qui dit « prince » dit « édit », « ordonnance » – l’Ordonnance de Villers-Cotterêts signée en 1539 par François Ier.

Parce qu’il souhaite réformer le régime juridique et notarial de son royaume, François Ier édicte une loi qui redéfinit les responsabilités respectives des tribunaux royaux et ecclésiastiques. Elle exige des notaires qu’ils enregistrent l’ensemble des naissances et des décès sur toute l’étendue du royaume, et garantit aux accusés le droit de répondre personnellement aux accusations pendant leur procès. Pour le reste, l’ordonnance requiert que tous les arrêts, sentences, contrats, testaments et autres actes juridiques soient écrits dans une langue française si claire, si précise et si dépourvue d’ambiguïté et d’incertitude, que toute nécessité d’interprétation soit désormais superflue.

Même si l’on considère cette ordonnance comme la preuve de la capacité du monarque à imposer sa langue à son peuple, et que François Ier ait ouvert la voie à l’éradication des idiomes régionaux, Villers-Cotterêts n’explique cependant pas nécessairement comment le français a pu s’imposer au-delà des frontières du royaume. Obliger ses sujets à changer d’idiome est une chose. Porter cet idiome jusqu’aux extrémités de la terre en est une autre […]."

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