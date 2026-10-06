Katherine Mansfield, L’oiseau du karaka

Poèmes traduits et présentés par Florence Pazzottu

Katherine Mansfield est célèbre pour ses nouvelles, ses lettres et son journal, mais peu savent qu’elle est poète, que la poésie l’accompagna toute sa courte vie.

Katherine Mansfield y cherchait une forme souple, légère, non corsetée, qui ait autant d’élan et de liberté que l’improvisation orale.

Ce qu’elle désirait, c’est dire la vérité des choses vues, entendues et senties, c’est capter l’instant de présence — à Sanary, à Bandol ou à Londres —, et partager, aussi, l’enfance et ses paysages, tels qu’ils l’habitèrent jusqu’au bout, et de façon plus intense encore après la mort du jeune frère.

Les 44 poèmes réunis ici sous le titre L’oiseau du karaka constituent le plus large ensemble publié en français à ce jour.

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On peut lire sur Diacritik.com un article sur cette traduction…