Poétiques, esthétiques et politiques de l'engagement féminin (Univ. de la Polynésie Française)

Appel à communications

Journées d’études internationales

Mode : présentiel

Le regard de Méduse : poétiques, esthétiques et politiques de l'engagement féminin du XIXe siècle à nos jours

Littératures, Arts et Histoire

Sous la direction de Myriam Robic (EASTCO, Université de la Polynésie Française)

13 et 14 avril 2027, Auditorium bâtiment recherche, Université de la Polynésie Française

Avec le soutien du laboratoire EASTCO (EA 4241)

Injustement punie et transformée en monstre par Athéna après son viol par Poséidon, Méduse a pris sa revanche en devenant au fil des années une icône du féminisme comme le démontre le célèbre essai d’Hélène Cixous, Le Rire de la Méduse (1975). Les reprises et relectures du mythe au prisme d’un female gaze sont aujourd’hui nombreuses à l’instar de la fameuse sculpture de Luciano Garbati, Méduse brandissant la tête de Persée (2008) installée symboliquement face à la Cour pénale de New York, où a été jugé Harvey Weinstein, ou encore Stone Blind, roman de Nathalie Haynes qui réhabilite Méduse (2024). Ainsi, cette dernière incarne désormais la rage et la violence monstrueuses retournées en colère légitime. Le regard pétrifiant se fait métaphore performative d’une violence féminine justifiée et retournée contre son agresseur[1]. Aussi, repenser l’engagement féminin par le filtre de Méduse, c’est concevoir l’écriture, l’acte créateur et les combats féminins comme des lieux de riposte esthétiques et politiques face à l’oppression patriarcale et aux oublis de l’Histoire.

En effet, si l’on se réfère aux travaux de l’historienne Michelle Perrot (Les Femmes ou les silences de l’histoire), et à ceux de Martine Reid, de Christine Planté et d’Eliane Viennot dans le champ de la littérature et des études de genre, on comprend que l’invisibilisation des luttes féminines a entraîné un travail de contre-offensive au carrefour de nombreuses disciplines qu’il s’agisse de la littérature, des arts ou de l’Histoire. Des essais et collectifs récents ont ainsi cherché à mettre en lumière les combats féminins à l’image de la thèse d’Aurore Turbiau publiée sous le titre Engagées : littératures féministes en France et au Québec (1969-1985), de l’ouvrage de Fanny Bugnon, Les "Amazones de la terreur". Sur la violence politique des femmes, des travaux de Claude Rétat sur Louise Michel (Art vaincra !), des collectifs Écrire à l'encre violette : Littératures lesbiennes en France de 1900 à nos jours (sous la dir. d’A. Antolin, M. Berthier, C. Islert, A. Lachkar, A. Turbiau) et Combattantes. Une histoire de la violence féminine en Occident (sous la dir. de M. Poirson).

C’est pourquoi, ces deux journées d’études se pencheront sur la question de la violence de l’engagement des femmes loin de la passivité et de la douceur qu’on leur a longtemps attribuées selon les stéréotypes de genre. Comment les femmes s’approprient-elles la violence discursive, textuelle, visuelle et physique pour en faire un outil de revendication ? Des pétroleuses de la Commune aux Suffragettes décrites dans les archives et dans la presse de l’époque, des pamphlets et des chansons engagées aux manifestes incendiaires, en passant par la performance artistique radicale, ces journées d’études interrogeront le moment où les mots et le corps deviennent une arme pour dénoncer ou défendre des causes politiques et sociales. Il s’agira donc d’explorer comment, du XIXe siècle à nos jours, les femmes ont fait le procès des injustices de genre, se sont ralliées à des causes et à des combats, et ont forcé l’accès à la sphère publique en usant non seulement d’une agentivité offensive (female agency), de stratégies de résistance, mais encore d’une violence symbolique, métaphorique ou concrète retournée contre la société patriarcale. Cette question se trouve aujourd’hui au cœur des études sociologiques et historiques à l’instar des travaux de Cécile Dauphin et d’Arlette Farge (De la violence et des femmes, 1997), de Coline Cardi et de Geneviève Pruvost (Penser la violence des femmes, 2012) et de Christophe Regina (La violence des femmes : histoire d'un tabou social, 2011).

Repenser l’engagement

Pour interroger cette nouvelle Méduse conquérante, il convient de s'arrêter sur la notion même d'engagement, dont la définition a profondément évolué au prisme des théories littéraires et historiques contemporaines. Si Jean-Paul Sartre définit le terme dans son célèbre essai, Qu’est-ce que la littérature ? (1948), qui pose les jalons théoriques de l’engagement, la définition y paraît très restreinte : l’écrivain est certes « embarqué » dans son époque et responsable de la société dans laquelle il vit, mais cette définition renvoie à une situation d’urgence historique absolue. Il s’agit donc de dépasser ce modèle et d’en proposer une lecture plus large. Dans Littérature et engagement, Benoît Denis montre, par exemple, que l’engagement ne se limite pas aux convictions politiques exprimées dans une œuvre, mais se présente comme une démarche délibérée et consciente de l’artiste qui refuse la neutralité face à l’actualité. L’écrivain et l’artiste mettent ainsi leur plume et leur pinceau au service d’une idéologie, ou interviennent publiquement pour s’opposer au pouvoir en place au nom des valeurs universelles telles que la justice, la liberté et l’égalité des sexes. Quant à la définition donnée par Sylvie Servoise, elle repense l’engagement sans barrières diachroniques : s'engager, c’est « s'exposer, dénoncer ou défendre, agir et faire agir », peu importe la période. Dans le cadre de ces journées d’études, nous envisagerons donc l’engagement en suivant cette définition universalisante qui ne limite pas le corpus de la littérature engagée au XXe siècle. Nous y associerons également certaines théories et critiques féministes (intersectionnalité, féminisme matérialiste et post-structuraliste, éthique du care…).

Les axes retenus pour ces deux journées d’études sont les suivants :

1/ Les formes de l’engagement féminin : riposter et dénoncer par la violence des mots

Violence des formes et formes de la violence : pamphlet, manifeste, discours, essais, autobiographie politique, mémoires engagés…

Formes courtes et percutantes (poésie engagée, chanson militante, discours, plaidoirie, réquisitoire, articles de presse engagée…)

Violence lexicale (insultes, trivialité du langage, armes métaphoriques, plumes furieuses, ton provocateur…)

Subversions formelles : désarticulation et déconstruction de la syntaxe, de la grammaire et de la langue, ponctuation, oralité…

Comment les littératures utilisent-elles certains outils textuels et la violence des mots pour briser le silence imposé aux femmes et se mettre au service de certaines causes ? On pourra se référer à l’ouvrage d’Emmanuel Bouju, L’Engagement littéraire, sur les liens entre discours et engagement.

Les causes défendues par les femmes : féminisme, anticolonialisme et antiracisme, justice sociale, homosexualité, refus des régimes autoritaires et de la violation des droits humains, écoféminisme…

2/ Esthétiques du corps transgressif : pétrifier le spectateur par la violence

Arts visuels, fureur plastique et pratiques performatives radicales pour dénoncer ou soutenir des causes (nudité, projectile, armes, sang, destruction de l’œuvre, danse contemporaine et chorégraphies de la violence…) à l’instar des œuvres de Marina Abramovic.

Histoire de l’art féministe

Reprises de mythes féminins de la vengeance ou de la violence comme espaces de résistance et figures de combat : Judith, Méduse, les Amazones, figures mythiques océaniennes comme Pélé, Pere, Hine-nui-te-pō…

Le corps féminin comme espace de résistance brute

Personnages féminins transgressifs

Comment les arts réinventent-ils les représentations d'un corps féminin non plus passif, mais transgressif et combattif ?

3/ Politiques de l'insurrection féminine

Luttes radicales des femmes : représentations des pétroleuses de la Commune, des vitrioleuses, des émeutières, des révolutionnaires, des guerrières, des femmes sur les barricades, des suffragettes, des criminelles, des tricoteuses dans les littératures, la presse, les arts et les archives historiques.

Figures de combat/ personnages historiques engagés et leurs représentations dans la littérature, la presse et les archives : Théroigne de Méricourt, Charlotte Corday, Olympe de Gouges, Louise Michel, Nathalie Le Mel, André Léo, Hubertine Auclerc, Emmeline Pankhurst, Rosa Parks, Angela Davis, Sophie Scholl, la reine Pomaré IV, Chantal Spitz…

Types de violence : attentats, incendies, grèves, sabotages, meurtres, agressions…

Cyberféminisme et littérature : hashtags MeToo, balancetonporc (la reprise des hashtags par la littérature des réseaux sociaux).

Réflexion sur la légitimité de la violence féminine au nom d’un idéal social ou politique. La violence est-elle nécessaire pour rétablir l’équilibre genré ? On se référera à Elsa Dorlin, Se défendre, une philosophie de la violence (2017).

4/ Torpiller l’engagement violent des femmes

Réception et réactions masculines et féminines dans la presse, les médias, les archives, les littératures et les arts.

Invisibilisation des œuvres engagées et des actes féminins de rébellion dans l’Histoire

Le procès de ces femmes engagées : une justice sévère à leur égard ?

Dénonciation, diabolisation et disqualification de l’engagement féminin : pathologiser la violence féminine (hystérie, folie, criminalité).

Violences de genre et harcèlement (insultes, menaces…)

Phénomènes de backlash (voir Susan Faludi, Backlash, la guerre froide contre les femmes, 1991)

Comment l'Histoire officielle a souvent qualifié d'« hystérique » ou de « terroriste » la violence légitime des femmes pour mieux la disqualifier ?

5/ Cartographier l’engagement féminin du XIXe à nos jours

Pour saisir la complexité de cette violence réappropriée, les journées d’études invitent à un décloisonnement des aires géographiques et culturelles en faisant dialoguer :

Les littératures française et étrangère (des pamphlets, des chansons militantes ou des mémoires engagés du XIXe siècle européen aux radicalités contemporaines des autrices anglo-saxonnes, latino-américaines, africaines…).

Les littératures francophones (espaces privilégiés des écritures de la décolonisation, des théories féministes matérialistes ou intersectionnelles).

La littérature polynésienne et océanienne : dans un contexte marqué par la colonisation et le postcolonialisme, l'écriture des femmes en Océanie (Chantal Spitz, Flora Devatine) revêt une charge éminemment politique (autrices autochtones qui détruisent les stéréotypes coloniaux et dénoncent les traumatismes subis par leur peuple).

La presse internationale et les archives historiques

Les arts (peinture, sculpture, cinéma, danse…).

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Les propositions de communication (titre, résumé de 300 mots environ et brève notice bio-bibliographique) peuvent être envoyées à myriam.robic@upf.pf jusqu’au 1er décembre 2026.

Les frais de transport et billets d'avion seront à la charge des participants.

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Bibliographie indicative

-Fanny Bugnon, Les "Amazones de la terreur". Sur la violence politique des femmes, Payot, 2015.

-Emmanuel Bouju, L’Engagement littéraire, Presses Universitaires de Rennes, 2005.

-Coline Cardi et de Geneviève Pruvost, Penser la violence des femmes, La découverte, 2012

-Cécile Dauphin et Arlette Farge, De la violence et des femmes, Albin Michel, 1997.

-Elsa Dorlin, Se défendre, philosophie de la violence, La découverte, coll. « Zones », 2017.

-A. Antolin, M. Berthier, C. Islert, A. Lachkar, A. Turbiau (dir.), Écrire à l'encre violette : Littératures lesbiennes en France de 1900 à nos jours, éd. La Cavalier Bleu, 2025.

-Benoît Denis, Littérature et engagement, Le Seuil, coll. « Points », 2000.

-Camille Froidevaux-Metterie (dir.), Théories féministes, Seuil, 2025.

-Michelle Perrot, Les femmes ou les silences de l'histoire, Flammarion, 1998.

-Martial Poirson (dir.), Combattantes. Une histoire de la violence féminine en Occident, préf. Christiane Taubira, Seuil, 2020.

-Christophe Regina, La violence des femmes : histoire d'un tabou social, Max Milo, Paris, 2011.

-Martine Reid, Des femmes en littérature, Belin, 2010.

-Martine Reid, Femmes et littérature, une histoire culturelle II, Gallimard, 2020.

-Claude Rétat, Art vaincra ! Louise Michel, l’artiste en révolution ou le dégoût du politique, éd. Bleu autour, 2019.

-Sylvie Servoise, La littérature engagée, Que sais-je ?, 2023.

-Edith Thomas, Les pétroleuses, Gallimard, 1963.

-Aurore Turbiau, Engagées : littératures féministes en France et au Québec (1969-1985), Presses Universitaires de Lyon, 2024.

Comité scientifique

Céline Borello, Université de la Polynésie Française

Camille Islert, École Normale Supérieure de Lyon

Marie Leyral, Université de la Polynésie Française

Titaua Porcher, Université de la Polynésie Française

Myriam Robic, Université de la Polynésie Française

Aurore Turbiau, Université de Lausanne

[1] Un colloque récent s’est proposé de relire les mythes féminins de la violence : Colloque international (ERC AGRELITA) « Cultures de la violence et résistances féminines : les réceptions des mythes grecs antiques du XIVe au XXIe siècle, en Europe et au-delà », sous la dir. de C. Gaullier-Bougassas, L. Lopes da Costa, L. Bellanger, J. Labregère, G. Parma et A. Faure, Université de Caen, 10-12 juin 2026.