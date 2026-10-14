L’humour de Charles-Albert Cingria au cœur de la littérature romande et française (Lausanne)

Colloque organisé par Rudolf Maher, Alain Corbellari et Alessio Christen

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Programme

JEUDI 29 OCTOBRE 2026

À L’Écurie – à côté de La Grange de Dorigny (arrêt M1 UNIL-Chamberonne)

9h - Accueil et café

Prendre l’humour au sérieux – modération : Alessio Christen

9h15 - Alain CORBELLARI (UNIL)

L’humour dans les lettres romandes



10h - Antoine PIANTONI (Paris IV)

Tradition et modernité fantaisiste chez Cingria



10h45 - Pause



11h15 - Jérôme MEIZOZ (UNIL)

L’humour critique de Cingria, ou le billard à trois bandes

12h30 - Repas

L’humour au ras du texte – modération : Alain Corbellari

14h15 - Alessio CHRISTEN (FNS, UNIL)

Anticonformisme et récits parodiques dans les contes de Cingria



15h - Clara SCHLAIFER (Sorbonne Nouvelle, enseignante)

« Ah mais ce n’est pas cela qu’on m’a demandé… »

Mise en scène de l’autre et de soi dans quelques portraits de Cingria



15h45 - Pause



16h - Rudolf MAHRER (UNIL)

« Mais je voudrais dire autre chose… »

Coq-à-l’âne, humour et brique rouge hippophagique

19h Dîner du colloque





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VENDREDI 30 OCTOBRE 2026

Salle Nucleo, Vortex (arrêt M1 UNIL-Sorge)

Éc-rire - modération : Maxime Hoffmann

9h - Océane GUILLEMIN (CLSR, UNIL),

Sur les traces du désajustement : humour d’archives chez Cingria



9h45 - Daniel MAGGETTI (UNIL)

Le « Bestiaire » de Cingria, présentation du manuscrit



10h30 Pause



L’humour contagieux

10h45 - Pierre-Marie JORIS (Université de Poitiers-CESCM)

Cingria ou la musa iocosa



11h30 - Marie FRISSON (THALIM/Sorbonne Nouvelle)

Bestiaires ludiques : poésie et humour chez Cingria, Ponge et Réda

12h30 Repas

La recherche-création pour rire - modération : Arthur Brugger

14h - Matthieu CORPATAUX (UNIFR)

Les Petites feuilles version 2020, un exemple de recherche-création ?



14h45 - Thierry RABOUD (écrivain, journaliste littéraire)

Petites feuilles et grand mystère : mais que fait la rédaction ?, entretien avec Rudolf Mahrer



15h30 Pause



16h - Alice BOTTARELLI (écrivaine)

« Moi je me fous de la notoriété dans ces milieux » : une performance littéraire à la Charles-Albert

17h Fin du colloque