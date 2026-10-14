L’humour de Charles-Albert Cingria au cœur de la littérature romande et française (Lausanne)
Colloque organisé par Rudolf Maher, Alain Corbellari et Alessio Christen
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JEUDI 29 OCTOBRE 2026
À L’Écurie – à côté de La Grange de Dorigny (arrêt M1 UNIL-Chamberonne)
9h - Accueil et café
Prendre l’humour au sérieux – modération : Alessio Christen
9h15 - Alain CORBELLARI (UNIL)
L’humour dans les lettres romandes
10h - Antoine PIANTONI (Paris IV)
Tradition et modernité fantaisiste chez Cingria
10h45 - Pause
11h15 - Jérôme MEIZOZ (UNIL)
L’humour critique de Cingria, ou le billard à trois bandes
12h30 - Repas
L’humour au ras du texte – modération : Alain Corbellari
14h15 - Alessio CHRISTEN (FNS, UNIL)
Anticonformisme et récits parodiques dans les contes de Cingria
15h - Clara SCHLAIFER (Sorbonne Nouvelle, enseignante)
« Ah mais ce n’est pas cela qu’on m’a demandé… »
Mise en scène de l’autre et de soi dans quelques portraits de Cingria
15h45 - Pause
16h - Rudolf MAHRER (UNIL)
« Mais je voudrais dire autre chose… »
Coq-à-l’âne, humour et brique rouge hippophagique
19h Dîner du colloque
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VENDREDI 30 OCTOBRE 2026
Salle Nucleo, Vortex (arrêt M1 UNIL-Sorge)
Éc-rire - modération : Maxime Hoffmann
9h - Océane GUILLEMIN (CLSR, UNIL),
Sur les traces du désajustement : humour d’archives chez Cingria
9h45 - Daniel MAGGETTI (UNIL)
Le « Bestiaire » de Cingria, présentation du manuscrit
10h30 Pause
L’humour contagieux
10h45 - Pierre-Marie JORIS (Université de Poitiers-CESCM)
Cingria ou la musa iocosa
11h30 - Marie FRISSON (THALIM/Sorbonne Nouvelle)
Bestiaires ludiques : poésie et humour chez Cingria, Ponge et Réda
12h30 Repas
La recherche-création pour rire - modération : Arthur Brugger
14h - Matthieu CORPATAUX (UNIFR)
Les Petites feuilles version 2020, un exemple de recherche-création ?
14h45 - Thierry RABOUD (écrivain, journaliste littéraire)
Petites feuilles et grand mystère : mais que fait la rédaction ?, entretien avec Rudolf Mahrer
15h30 Pause
16h - Alice BOTTARELLI (écrivaine)
« Moi je me fous de la notoriété dans ces milieux » : une performance littéraire à la Charles-Albert
17h Fin du colloque