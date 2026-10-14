Avorter au XIXe siècle. Lois, expériences, récits (Archives nationales, Seine St Denis)

Colloque pluridisciplinaire et international

Avorter au XIXe siècle.

Lois, expériences, récits

19-20 novembre 2026

Archives nationales (auditorium)

Organisé par Aurélie Barjonet et Ivan Jablonka



Jeudi 19 novembre 2026

9h30 : Mot d’accueil de la Violaine Challéat-Fonck, cheffe du département Justice et Intérieur à la direction des Fonds

Mot de bienvenue et présentation (Aurélie Barjonet et Ivan Jablonka)

SESSION 1 : 9h45-10h45 : Dire et savoir

(président : Ivan Jablonka)

9h50-10h10 : Manon Fort (Archives nationales), « Les traces de l’avortement dans les archives judiciaires : l’exemple des fonds de la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) »

10h10-10h30 : Emmanuelle Berthiaud (Université de Picardie), « Dire l’avortement impossible : les Mémoires d’Élisa Perrotin (vers 1881) »

Discussion

SESSION 2 : 10h45-12h15 : L’avortement et le droit

(présidente : Manon Fort)

10h50-11h10 : Guilhem Chauvet (Archives nationales), « Avorteurs et avortées face à la Cour de cassation : la production des contours d’un crime (1871-1910) »

11h10-11h30 : Sophie Delbrel (Université de Bordeaux), « Destins d’avorteurs : Zola pédagogue du droit pénal dans Fécondité »

Discussion

12h-13h30 : DEJEUNER

SESSION 3 : 13h30-14h45 : L’univers médical

(présidente : Emmanuelle Berthiaud)

13h30-13h50 : Noémie Merveille (UPEC), « L’expérience de l’avortement mise en poésie et en chanson dans l’Anthologie hospitalière et latinesque : recueil de chansons de salle de garde (1910 et 1913) »

13h50-14h10 : Clara Bachmeyer (Université Lumière Lyon 2), « Prouver le crime. L’expertise médico-légale dans les affaires d’avortement au XIXe siècle en France »

14h10-14h30 : Irène Cagneau (Université Polytechnique Hauts-de-France), « Corps des femmes, corps de la nation. Discours et controverses sur l’avortement dans l’Allemagne wilhelmienne (1890-1914) »

Discussion & Pause

SESSION 4 : 15h15-16h30 : Presse et roman

(président : Michael Rosenfeld)

15h15-15h35 : Kathryn Bryan (Université de Cambridge, Angleterre), « “le vrai peut parfois n’être pas vraisemblable” : Léonie Charretier, faiseuse d’anges »

15h35-15h55 : Virginie Fernandez (Université de Besançon), « La figure de l’avorteuse dans la presse et dans le roman : enjeux idéologiques et conflits de représentations (1881-1893) »

15h55-16h10 : Corina Sandu (King’s University College, Western Ontario, Canada), « (D)écrire l’avortement en Indochine avant 1900 : un discours voilé, une topique douloureuse »

Discussion

Vendredi 20 novembre

SESSION 5 : 9h30-11h : L’avortement zolien

(présidente : Aurélie Barjonet)

9h30-10h : Marie Lapière (ITEM-CNRS) et Michael Rosenfeld, (ITEM-CNRS et Université catholique de Louvain), « Des ‘choses vraiment pas propres’ : documenter, raconter et qualifier l’avortement dans Fécondité d’Emile Zola (1899) »

10h-10h20 : Nicoletta Agresta (Université de Foggia, Italie), « Traduire l’avortement. Le cas des traductions italiennes des scènes abortives dans les Rougon-Macquart »

Discussion & Pause

SESSION 6 : 11h-12h : Fictions réalistes

(président : Clive Thomson)

11h-11h20 : Julien Béthaz (Université de Sienne et Sorbonne Nouvelle), « ‘des liens qu’elle n’avait pu trancher’ : le récit d’avortement chez Maupassant »

11h20-11h40 : Agathe Castex (Université de Besançon), « Cacher l’avortement : stylistique du secret et savoirs occultes dans les fictions naturalistes (1880-1910) »

Discussion

12h-13h30 : DEJEUNER

SESSION 7 : 13h30-15h : Pour ou contre l’avortement

(présidente : Irène Cagneau)

13h30-13h50 : Shauna Heck (Université libre de Bruxelles, Belgique), « Antiféminisme, médecine et littérature : la fictionnalisation de l’avortement dans Les Femmes eunuques d’Armand Dubarry (1899) »

13h50-14h10 : Salomé Pastor (Université de Strasbourg), « Tota mulier in anarchia : représentations de l’avortement dans la littérature anarchiste (1890-1900) : Jean Ajalbert, Lucien Perrin, Octave Mirbeau »

14h10-14h30 : Gabriela Kasprzyk (Université de la Commission de l’Éducation Nationale à Cracovie, Pologne), « ‘La majesté de la maternité’. L’avortement, l’infanticide et les naissances hors mariage dans Kaśka Kariatyda (1888) de Gabriela Zapolska »

Discussion

Mot de clôture

Comité d’organisation

Aurélie Barjonet (Université de Lille, Alithila)

Guilhem Chauvet (Archives nationales de France, département Justice et Intérieur)

Charlène Fanchon (Archives nationales de France, département des Archives privées)

Ivan Jablonka (Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade)

Clothilde Roullier (Archives nationales de France, Mission partenariats scientifiques, stratégie et relations internationales)

Comité scientifique

Pedro Paulo Catharina (Université fédérale de Rio de Janeiro)

Guilhem Chauvet (Archives nationales de France, département Justice et Intérieur)

Charlène Fanchon (Archives nationales de France, département des Archives privées)

Aïcha Limbada (Université d’Artois)

Bibia Pavard (Université Paris Panthéon-Assas)

Myriam Roman (Université de Lille)

Michael Rosenfeld (Vrije Universiteit Brussel / Université catholique de Louvain)

Valérie Stiénon (Université Sorbonne Paris Nord)

Avec le soutien de

Archives nationales de France / Institut universitaire de France / Laboratoire Analyses littéraires et histoire de la langue, ULR 1061 (Université de Lille) / Laboratoire Pléiade (Université Sorbonne Paris Nord)