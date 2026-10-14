“Faire humanité ensemble”.  Repenser l’humanité des années 90 à nos jours (University of Louisiana, Lafayette)

Appel à communications

“Faire humanité ensemble”. Repenser l’humanité des années 90 à nos jours

Conférence internationale du 5 au 6 mars 2027 (hybride)

University of Louisiana at Lafayette, USA

Conférencier.e invité.e: TBD



Le programme d’Études francophones de l’Université de Louisiane à Lafayette annonce sa prochaine conférence académique intitulée : "Faire humanité ensemble”. Repenser l’humanité des années 90 à nos jours qui aura lieu de manière hybride du 5 au 6 mars 2027.

Chercheurs et chercheuses de tous les niveaux (professeurs, indépendants, étudiants de maîtrise et doctorat) sont invités à soumettre un bref résumé (200-250 mots) ainsi qu’une note biobliographique à ulmodlconference2027@gmail.com avant le 31 décembre 2026. Les réponses seront acheminées au cours de mi- janvier 2027.

Une sélection des actes paraîtra dans la revue Études francophones au Printemps 2028.

La conférence se tiendra en format hybride. Pour les chercheurs internationaux qui manquent de possibilités de financement ou qui se heurtent à l’obtention des visas requis pour un possible déplacement aux États-Unis, nous offrons la possibilité de faire les présentations de manière virtuelle. Pour ceux et celles qui veulent et qui ont la possibilité de trouver du financement, ils/elles peuvent se joindre à nous en présentiel. Les professeurs et les étudiants gradués de l’Université de Louisiane à Lafayette seront présents sur place pour toute la durée du colloque et donc ils seront contents d’accueillir d’autres intervenants à Lafayette. Lafayette est au cœur du pays cadien et créole (à une heure de Bâton-Rouge et deux heures de la Nouvelle-Orléans) et à la croisée de plusieurs cultures francophones qui partagent les mêmes racines historiques et linguistiques.

!! Nous n’avons malheureusement pas de fonds pour financer des déplacements pour cette rencontre.



Problématique :

À l’époque actuelle, un nouvel humanisme apparaît comme une nécessité urgente face aux crises globales qui transforment profondément nos sociétés : il s’agit de redéfinir la place de l’être humain au-delà de la seule performance économique, en plaçant au cœur de nos valeurs l’éthique, la technologie et l’écologie. À l’ère du numérique et de l’intelligence artificielle, nous devons apprendre à maîtriser les technologies afin qu’elles favorisent l’émancipation, la connaissance et le bien-être, plutôt qu’elles ne deviennent des instruments de domination ou d’aliénation. Face à l’urgence climatique, cet humanisme doit également reconnaître que la protection de l’environnement et la survie de la planète sont indissociables de l’avenir de l’humanité. Il doit enfin promouvoir une justice globale fondée sur la diversité, en dépassant une vision occidentale unique pour favoriser le pluralisme culturel et le dialogue entre les différentes traditions du monde. Cette renaissance contemporaine ne peut cependant rester au niveau des idéaux : elle doit s’incarner dans un humanisme pratique, à travers des programmes concrets en faveur de la paix et de l’égalité des chances. Elle suppose aussi une éducation réinventée, capable de développer l’esprit critique en associant sciences, technologies, humanités et conscience civique. Enfin, une régulation éthique des innovations biomédicales et économiques est indispensable afin que le progrès reste au service de l’être humain et que la dignité de chaque personne demeure au centre de la société.

Dans cette perspective, la réflexion de Souleymane Bachir Diagne dans son ouvrage Universaliser. L’humanité par les moyens de l’humanité (Albin Michel, 2024) offre une piste particulièrement féconde pour repenser les fondements d’un humanisme contemporain. Diagne insiste sur l’acte « d’humaniser » et invite à concevoir l’humanité non comme un état donné une fois pour toutes, mais comme une tâche à accomplir. Devenir humain, c’est ainsi devenir humain ensemble, dans la réciprocité et la relation à l’autre. Sa réflexion s’appuie notamment sur le concept philosophique bantou d’« Ubuntu », qui peut être compris comme l’idée de « faire humanité ensemble ». À partir de cette pensée non eurocentrée, Diagne reformule le cogito cartésien : « Je suis parce que nous sommes ». L’humanité ne se définit alors plus selon une logique hiérarchique, à partir d’un universel imposé d’en haut, mais selon une logique relationnelle et latérale, dans laquelle le rapport aux autres participe constitutivement à la définition de ce que signifie être humain. Cette conception invite à déplacer la question de l’humanisme : plutôt que de chercher à définir une essence universelle de l’humain, il s’agit d’interroger les pratiques, les relations et les conditions à travers lesquelles nous pouvons, ensemble, faire et refaire humanité.

Les sciences humaines et les études culturelles se trouvent au cœur de l’observation et de l’analyse des transformations sociales, culturelles et intellectuelles qui caractérisent notre époque. En mobilisant la pensée critique ainsi que les regards et les sensibilités d’auteurs, de cinéastes, de musiciens, d’artistes et d’autres penseurs contemporains, cette conférence se propose d’ouvrir un espace de dialogue et de réflexion autour des idées qui traversent et façonnent la pensée contemporaine. Il s’agira ainsi d’interroger les représentations actuelles de l’humain et d’examiner, à la lumière de ces diverses contributions intellectuelles et artistiques, les conditions d’émergence d’un nouveau paradigme susceptible de renouveler et de repenser le concept d’humanisme à l’époque contemporaine. Dans cette perspective, l’enjeu sera également de questionner les formes de relation, de solidarité, de réciprocité et de coexistence qui rendent possible un « faire humanité ensemble », au-delà des frontières culturelles, disciplinaires, sociales et géographiques.

Cette conférence internationale et interdisciplinaire a donc pour but d’ouvrir la réflexion à des chercheurs issus de différents domaines — études francophones, anthropologie, études culturelles, gender studies, queer studies, digital humanities, motherhood studies, care studies, trauma studies, écocritique, entre autres — afin d’échanger et d’élargir les horizons de ses participants autour de la question de la redéfinition de l’humain dans une société contemporaine confrontée à un processus de déshumanisation et d’automatisation rapide, souvent au détriment des échanges humains. En faisant dialoguer différentes traditions intellectuelles, culturelles et artistiques, la conférence entend ainsi interroger les possibilités d’un humanisme qui ne serait plus fondé sur la définition d’un modèle unique de l’humain, mais sur la reconnaissance de la pluralité des expériences et des formes d’existence, ainsi que sur la capacité à construire collectivement les conditions d’une humanité partagée.



Les propositions de communication pourront explorer les axes suivants (non exclusifs) :



« Faire humanité ensemble » par l’apprentissage : transmettre, traduire, éduquer

Transmission des savoirs et des cultures ; traduction et plurilinguisme ; langues et littératures ; éducation et pédagogies nouvelles ; apprentissage comme processus de construction de soi et de l’autre ; enseignement des humanités à l’ère numérique ; esprit critique, citoyenneté et nouvelles formes de savoir ; circulation et partage des connaissances entre les cultures.



« Faire humanité ensemble » par l’amour, la relation et l’altérité

Relations à l’autre ; amour, solidarité, réciprocité et empathie ; care et éthique du soin ; hospitalité et coexistence ; diversité et inclusion ; genre et sexualités ; expériences minoritaires ; créolisation et métissage ; rencontre des cultures comme espace d’enrichissement mutuel ; nouvelles formes de communauté et de lien social dans les sociétés contemporaines.



« Faire humanité ensemble » par le sensible : corps, émotions et expériences partagées

Le regard et l’écoute ; les sens et les sensibilités ; le corps et ses représentations ; émotions et affects ; littérature, cinéma, musique, arts visuels et arts de la scène ; esthétique et expérience esthétique ; gestes et pratiques artistiques ; le sensible comme espace de rencontre avec l’autre.



« Faire humanité ensemble » par la mémoire : transmettre, se souvenir, réparer

Mémoire individuelle et collective ; remémoration et oubli ; post-mémoire ; transmission intergénérationnelle ; récits et représentations des traumatismes ; mémoire des violences, des migrations et des minorités ; histoires marginalisées et contre-récits ; réparation et justice mémorielle ; construction des identités ; patrimoine et mémoire culturelle ; rôle de la littérature, du cinéma et des arts dans la transmission et la reconstruction du passé.



« Faire humanité ensemble » à l’ère numérique : technologie, création et redéfinition de l’humain

Traces et mémoires numériques ; réseaux sociaux ; nouvelles formes de sociabilité et de visibilité ; émancipation, réappropriation et circulation des voix ; liberté d’expression et ses dérives ; désinformation, surveillance et déshumanisation numérique; les enjeux éthiques du développement de l’IA, le transhumanisme et l’automatisation; tensions entre liberté de création humaine et automatisation par les IA génératives; l’opposition entre l’authenticité de la gestuelle humaine et l’illusion de perfection produite par les images de synthèse et l’intelligence artificielle.



“Faire humanité ensemble” et le rapport à l’environnement

Faire humanité avec les autres vivants, interdépendances et vulnérabilités (crises environnementales); prendre soin des humains et des milieux (responsabilité, solidarité et protection de l’environnement); justice environnementale et faire humanité ensemble (inégalités face aux ressources, transformations écologiques); habiter la Terre autrement (penser d’autres manières de vivre ensemble dans un monde en transformation)



Vers un humanisme global : pluralisme, justice et responsabilité

Décoloniser l’humanisme et repenser l’universel ; pluralisme culturel et dialogue entre les traditions; justice sociale et égalité des chances; migrations et hospitalité ; écologie et responsabilité envers le vivant; crises contemporaines et solidarité globale ; paix et coexistence; éthique des innovations scientifiques, biomédicales et économiques.



Toutes ces thématiques peuvent être abordées séparément ou conjointement selon différentes approches interdisciplinaires, à la seule condition de traiter d’un corpus ou d’un terrain d’étude en lien avec la francophonie et avec un contexte récent (1990- présent).



Références bibliographiques:

C. Alvares. Humanism after colonialism. Bern: Peter Lang, 2006.

A. Bidar. Histoire de l’humanisme en Occident. Armand Colin, 2014 (1ere édition: Dunod (Echos), 2021).

C. Bouriau. Qu’est-ce que l’humanisme ?, Paris, Vrin, 2007.

P. Bruckner. Le paradoxe amoureux. Grasset, 2009.

G. Crozet, La littérature. Une infographie, CNRS Editions, 2022.

S. B. Diagne. Universaliser. L’humanité par les moyens d’humanité. Albin Michel,2024.

A. Gefen. Créativités artificielles. Les Presses du réel, 2023.

A. Gefen. Vivre avec ChatGPT. L'Observatoire, 2023.

A. Gefen. Réparer le monde; La littérature française face au XXIe s. Corti (Editions José), 2017.

Y. Noah Harari. Nexus: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI. Penguin Publishing, 2024.

M. Hirsch. The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust, Columbia University Press, 2012.

B. Latour. Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des modernes. La Découverte, 2012.

B. Latour, C. Leclercq. Reset modernity!. MIT Press, 2016.

A. Maalouf. Le Dérèglement du monde. Paris, Grasset, 2009.

M. Rosendahl Thomsen. The New Human in Literature. Posthuman Visions of Changes in Body, Mind and Society after 1900. Londres, Bloomsbury, 2014.

E. Saïd. Humanism and Democratic criticism. Columbia University Press, 2004.