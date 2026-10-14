Proust et les écrans II

Revue Quaderni Proustiani 2027

Appel à contribution

Argumentaire

L’écran est devenu aujourd’hui le cadre et le support dominant de notre appréhension du réel. Quel rôle et quel impact peut-il avoir, dans ses différentes dimensions (du “grand écran” à la minuscule fenêtre de nos portables) dans nos relations avec la littérature, et en particulier avec une œuvre-monde comme celle de Proust et avec ses phrases au long col de cygne ?

L’œuvre se produit à l’écran sous divers “avatars”. Côté chercheurs pointus, les versions numérisées étiquetées de la Recherche, de l’Agenda de 1906, la masse des cahiers de brouillons numérisés par la Bibliothèque nationale, sont désormais consultables sur la plateforme Gallica. Une Correspondance de Marcel Proust en ligne propose un choix de lettres interrogeables, paradoxe admirable d’une dématérialisation permettant d’accéder mieux que jamais à la matérialité du texte, à la texture charnelle de l’écriture. Côté grand public, les recréations transmédiales de la Recherche adoptent les moyens d’expression les plus divers : pièces théâtrales (les dernières en date : Un instant de Proust, mise en scène par J. Bellorini ; Les Français. Inspiré de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, par K. Warlikowski), spectacles de danse (le ballet Proust ou les intermittences du cœur par R. Petit, représenté en 2007 à l’Opéra de Paris), la bande dessinée de Stéphane Heuet et, évidemment, les adaptations cinématographiques. Aussi bien les projets non réalisés (ceux de Luchino Visconti et de Joseph Losey) que les productions de Volker Schlöndorff, de Chantal Akerman, de Raoul Ruiz ou de Nina Companeez, témoignent de la gageure d’une transposition – intégrale ou partielle – pour le grand écran du roman proustien et ont soulevé de vastes débats, tant dans la critique universitaire que parmi les lecteurs non spécialistes.

Sur les chemins plus diffus et populaires de la Toile, la révolution d’Internet et la montée en puissance des réseaux sociaux ont vu se multiplier les canaux de diffusion, de transmission et de partage offerts aux lecteurs de Proust. Outre les espaces consacrés aux commentaires et aux critiques des internautes sur des plates-formes telles que Babelio ou Senscritique, nombreux sont les sites, les blogs ou les carnets de recherche et de veille entièrement centrés sur l’écrivain et sur son œuvre. Ils ont été créés tantôt par des amateurs, animés d’une véritable passion proustienne et souhaitant mettre en commun leur expérience de lecture, leurs découvertes, ou bien publiciser toutes sortes de manifestations consacrées à leur écrivain de chevet, tantôt par des universitaires, qui œuvrent au rayonnement des études proustiennes en relayant les actualités de la recherche, les événements académiques et les nouvelles parutions.

C’est donc l’image d’un Proust de plus en plus « mondialisé », « numérisé » et hypercontemporain que nous renvoient tous ces écrans connectés, autant de projections, de diffractions, de déviations dont l’inventaire n’a pas encore été entrepris par la critique proustienne.

Pour sa livraison de 2027, la revue Quaderni Proustiani souhaite ainsi proposer à ses contributeurs et contributrices une nouvelle campagne de réflexion centrée sur « Proust et les écrans », qui pourra s’articuler selon les trois axes suivants :

1) Proust sur nos petits écrans : les diverses « incarnations numériques » des textes proustiens accordent à l’œuvre un support visant à en manifester visuellement les multiples dimensions : spatiales, dans sa gestion toute particulière de la page et du cahier ; temporelles, dans les méandres temporels de sa genèse. Cet immense travail des généticiens propose des démarches et offre des outils théoriques et méthodologiques d’une richesse inouïe. Quelles logiques (appropriation, vulgarisation etc.) et quelles intentions sous-tendent les différents résultats de cette numérisation et instrumentation ? S’agit-il de verres grossissants, susceptibles de ménager des angles de vision inédits, ou bien de lunettes déformantes ? Dans quelle mesure ces hybridations et ces « trafics » de Proust (A. Simon) contribuent-ils à la consolidation de son « mythe » et influencent-elles notre rapport à l’homme et à son œuvre ?

2) Proust et le grand écran : En dépit du scepticisme, voire de l’aversion de Proust pour le tout nouveau cinématographe, de nombreux passages de la Recherche témoignent de « l’œil cinématographique » (T. Carrier-Lafleur) de l’écrivain et semblent anticiper sur les découvertes des cinéastes. Toujours est-il que le roman proustien, aussi bien par sa structure narrative que par sa longueur, pose des défis majeurs aux metteurs en scène et scénaristes qui s’essaient à l’exercice périlleux d’une adaptation. Bien que les transpositions filmiques de la Recherche aient déjà fait l’objet d’investigations et de travaux au sein de la critique proustienne (Schmid, Kravanja, Ferré, Carrier-Lafleur), il reste encore beaucoup à dire et à écrire sur ce Proust vu au cinéma et par le cinéma. De quels écueils et de quels enjeux propres au grand écran les adaptations filmiques tentées jusqu’à ce jour font-elles état ? Quels choix et quelles directions laissent entrevoir les projets de scénarios de Suso Cecchi D’Amico pour Luchino Visconti et de Harold Pinter pour Joseph Losey ? Les transpositions les plus fidèles de l’œuvre de Proust ne seraient-elles pas finalement à rechercher dans d’autres films ? Qu’en est-il des échos proustiens au cinéma aujourd’hui ?

3) Les écrans dans la Recherche : les écrans nourrissent de façon consistante la poétique et l’esthétique de la Recherche. Dans ses nombreuses métaphores et déclinaisons (verres, fenêtres, lunettes, lorgnettes, instruments d’optique), l’écran se configure avant tout comme une barrière, perceptive ou spirituelle, dressée entre la conscience du sujet et le monde (G. Henrot). Il se voit par conséquent associé à la notion de croyance et apparaît comme un foyer d’ambiguïtés et de tensions dialectiques : entre la surface et la profondeur, l’opacité et la transparence, l’aplatissement et le relief, la proximité et l’éloignement, l’illusion et la réalité autant de pistes et de dichotomies qui pourront être examinées d’un point de vue thématique, stylistique, narratologique, philosophique ou psychanalytique.

Modalité de présentation des contributions

Date d’échéance pour l’envoi des articles définitifs : le 30 mars 2027

Résumé de 500 signes, espaces comprises.

Biobibliographie de 300 signes, espaces comprises.

Article de maximum 50 000 signes, espaces comprises.

Bibliographie en fin d’article.

Mise en page selon le modèle Word et les normes de la revue (téléchargeable sur le site de Padova University Press : http://www.padovauniversitypress.it/riviste).

Révision en double aveugle

Retour des avis : pour le 30 mai 2027.

Réponse de la revue : le 15 juin 2027.

Les articles approuvés par la révision en double aveugle et remis dans leur version définitive pour le 20 août 2027 seront publiés dans le numéro 2027 des Quaderni proustiani.

Correction des épreuves : mi-octobre 2027.

Publication : mi-novembre 2027.

Comité scientifique

Stéphane Chaudier • Université de Lille (FR)

Luc Fraisse • Université de Strasbourg (FR)

Geneviève Henrot Sostero • Università di Padova (IT)

Françoise Leriche • Université de Grenoble Alpes (FR)

Alessandro Metlica • Università di Padova (IT)

Ludovico Monaci • Università di Padova (IT)

Marion Schmid • University of Edinburgh (UK)

Isabelle Serça • Université de Toulouse (FR)

Anne Simon • École des Hautes Études en Sciences Sociales, CRAL (FR)

Anna Isabella Squarzina • LUMSA (IT)

Eleonora Sparvoli • Università Cattolica di Milano (IT)

Davide Vago • Università Cattolica di Milano (IT)

Marisa Verna • Università Cattolica di Milano (IT)

Bibliographie critique indicative

Sur Proust numérisé

Plusieurs articles et actes de journées d'étude retracent spécifiquement la mise en ligne des manuscrits et cahiers de brouillon :

« Le fonds Proust au département des Manuscrits » : Cet article de Guillaume Fau, publié dans la revue Genesis (2015), détaille les programmes de numérisation lancés dès 2007, le rôle du prestataire Jouve, et le traitement des célèbres "paperoles".

« Proust numérique, Proust imprimé : l'édition des manuscrits aujourd'hui » : Une journée d'étude organisée par l'ITEM-CNRS et la BnF en 2016 a porté sur les modèles d'édition numérique conjuguant lisibilité et stabilité.

Revue Genesis nᵒ 36 (2013) : Ce numéro est entièrement consacré à Proust et inclut une section sur l'histoire de la numérisation du fonds par Guillaume Fau. [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Ressources et projets numériques majeurs

Ces travaux de numérisation ont abouti à plusieurs plateformes et ressources consultables en ligne :

Le Fonds Proust sur Gallica : La BnF propose une sélection dédiée, À la recherche du temps perdu | Gallica, regroupant les carnets, les 75 cahiers de brouillon et les épreuves corrigées.

Projet Corr-Proust : Ce projet international (consortium franco-américain) vise la numérisation et l'édition enrichie des quelque 6 000 lettres de la correspondance de Proust.

Fonds Proust numérique (ITEM) : L'Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM) maintient une page de ressources, Fonds Proust numérique, qui fait le lien entre les cotes de la BnF et les versions numérisées. [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Autres publications liées

Édition Bibliothèque numérique romande : une édition numérique de la Recherche a été publiée en 2017 pour marquer les 30 ans de l'entrée de l'œuvre dans le domaine public.

Catalogues d'exposition : Le catalogue Marcel Proust : la fabrique de l'œuvre (2022) discute également des possibilités offertes par la numérisation pour l'étude génétique des textes. [1, 2

Sur la numérisation de l’œuvre

FAU, Guillaume, “Le fonds Proust au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France”, Genesis (2015), p. 35-40, https://journals.openedition.org/genesis/1154?lang=fr

Genesis 2013

Marcel Proust : la fabrique de l'œuvre (2022) https://www.bnf.fr/fr/dans-lepaisseur-de-lecriture-proustienne

Fonds Proust numérique, https://www.item.ens.fr/fonds-proust-numerique/

Sur Proust et le visuel ou nultimédia

AUBERT N. (dir.) (2012), Proust and the Visual, Cardiff, University of Wales Press.

BEUGNET M. & SCHMID M. (2005), Proust at the Movies, Aldershot, Ashgate.

BOUILLAGUET A. & ROGERS B.G. (20142), Le Dictionnaire de Marcel Proust, Paris, Honoré Champion.

CARBONE M. (2014), « Lo schermo, la tela, la finestra (e altre superfici quadrangolari normalmente verticali) », in Rivista di estetica, n. 55, p. 21-34, .

CARBONE M. (2016), PHILOSOPHIE-ÉCRANS. Du cinéma à la révolution numérique, Paris, Vrin.

CARBONE M. & BODINI J. (dir.) (2016), Voir selon les écrans, penser selon les écrans, Mimésis, collection.

CARBONE M., DALMASSO A.C. & BODINI J. (dir.) (2016), Vivre par(mi) les écrans, Dijon, Les presses du réel.

CARRIER-LAFLEUR T. (2016), L’OEil cinématographique de Proust, Paris, Classiques Garnier.

CARRIER-LAFLEUR T., Sirois-Trahan J.-P. (dir.) (2016), Proust au temps du cinématographe : un écrivain face aux médias, Paris, Classiques Garnier, « Revue d’études proustiennes » 4, n° 2016-2.

CHARBONNIER L. (2007), Cadre et regard: généalogie d’un dispositif, Paris, L’Harmattan.

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GIRIMONTI GRECO G. (1999-2000), « Proust au royaume de l’image : de Vermeer au cinéma », in Le Nouveau Recueil, n° 53, décembre 1999-février 2000, Paris, Champ-Vallon, p. 105-115.

HENROT SOSTERO G. (2011), « Un/des Charlus du Roman à la Toile. Passage à gué d’une antonomase, Neologica, n° 5, 2011, pp. 161-181.

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LERICHE F. (2005), « Leçons proustiennes du cinéma durassien : réflexion médiologique et pragmatique à partir du Temps retrouvé de Raoul Ruiz », in Proust und die Medien, édité par Uta Felten et Volker Roloff, München, Wilhelm Fink Verlag, p. 167-192

LERICHE F. (2015), « Proust’s Eye », in Proust and the Arts, textes réunis par Christie McDonald and François Proulx, Cambridge (United Kingdom), Cambridge University Press, 2015, p. 161-178.

MAURIAC-DYER N. (2013), « Proust deux mille treize », Genesis, n. 36, p. 9-13.

MCDONALD C. & PROULX FR. (dir.) (2015), Proust and the Arts, Cambridge, Cambridge University Press.

MENDELSOHN D. (1968), Le Verre et les objets de verre dans l’univers imaginaire de Marcel Proust, Paris, Corti.

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SCHMID M. (2012), « Life is Theatre: Nina Companeez adapts À la recherche du temps perdu ». Re-reading / La relecture: Essays in honour of Graham Falconer, sous la dir. de Rachel Falconer et Graham Falconer, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, p. 195-210.

SCHMID M. & HARKNESS N. (dir.) (2011), Au seuil de la modernité: Proust, Literature and the Arts: Essays in Memory of Richard Bales, Oxford, Peter Lang Publishing Group.

TEYSSOT G. (2010), « Fenêtres et écrans: entre intimité et extimité », Revue Appareil.

WAJCMAN G. (2004), Fenêtre: chroniques du regard et de l’intime, Verdier, Lagrasse.

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Sur les genres du web

BARATS Chr. (dir) (2013), Manuel d’analyse du web en sciences humaines et sociales, Paris, Armand Colin.

BIBE D. (1992), “The multidimensional approach to linguistic analyses of genre variation: An overview of methodology and findings”. In Computers and the Humanities, volume 26, pages 331–345.

Carnet de recherche : Genres numériques. Une typologie des genres natifs du web. https://gen-resnum.hypotheses.org/

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MAINGUENEAU D. (2013), « Genres de discours et Web. Existe-t-il des genres Web ? », in Barats, Chr. (dir) (2013), Manuel d’analyse du web en sciences humaines et sociales, Paris, Armand Colin, pl 74-98.

MAINGUENEAU D. (2015-2016), “L’éthos discursif et le défi du web”, in Itinéraires. Littérature, textes, cultures, « Repenser l’éthos en contexte numérique », .

MEYER ZU EISSEN S., STEIN ., “Genre Classification of Web Pages —User Study and Feasibil-ity Analysis—"

Wikipedia: internet genres https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_genre.

Sites/blogs/carnets de recherche consacrés à Marcel Proust