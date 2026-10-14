Bertrand Binoche (dir.), Avec Pierre Macherey

Publié le par Eloïse Bidegorry (Source : Classiques Garnier)
Avec Pierre Macherey
Sous la direction de Bertrand Binoche
Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 741, série « Études de philosophie » n° 23, 2026.
Les travaux de Pierre Macherey gravitent autour d’un centre : la philosophie en tant qu’elle se fait dans son histoire, dans ses institutions et dans ses dehors (la littérature, les sciences humaines). Les concepts d’idéologie, de norme ou de matérialisme s’en trouvent renouvelés.
Existe également en version reliée - EAN 9782406207573 - au prix de 89 EUR.