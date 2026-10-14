Cahiers de sémiotique des cultures 2026 – 2, n° 6. Ponctuation et sens. Nouvelles perspectives / Punctuation and meaning. New perspectives

Sous la direction de Michel Favriaud et Lia Kurts-Wöste

Paris, Classiques Garnier, coll. « Cahiers de sémiotique des cultures », n° 6, 2026.

Les Cahiers de sémiotique des cultures accueillent des textes sur l’écologie du sens, sur les relations entre l’humain et la pluralité de ses milieux d’évolution, sur les questions d’échelle et de responsabilité dans les processus de sens en transferts et de construction historique des pratiques et objets culturels.

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